最具亞太區代表性的企業榮譽獎項「亞洲金牛獎（Golden Bull Award）」，17日揭曉年度獲獎企業，其中創立僅3年的智匯保經，以黑馬之姿奪下「數位轉型獎」，更勇奪「超級金牛獎」！在榮獲兩項最頂尖的大獎肯定後，智匯保經展現短時間內傲視群倫的氣勢。

智匯保經執行長林健裕表示，「智匯保經成立至今3年，在疫情最艱困的時刻，智匯的人力和業績可以數倍的翻轉，其中一項也必須歸功於一開始的力推數位轉型。

林健裕強調，金牛獎今年增設了「數位轉型獎」，智匯就能獲得這項獎項，「是對我們最大的榮譽和肯定」！智匯透過多項科技系統的導入以因應新興市場趨勢、客戶多變需求和業務挑戰，「未來智匯也會持續努力推動數位轉型，期待能擁更高的服務效率來服務同仁和所有的客戶，打造更好、更保險的美好生活」！

代表智匯領取「超級金牛獎」的創辦人、董事長王怡仁在感言中特別提到，智匯創立初期，即面臨到疫情的衝擊，但這3年來智匯的腳步未歇、信心未損，業績、人力反而正向成長，成果一年比一年亮眼，徹底實踐「客戶好、同仁好、自然就會好」的企業理念。「而智匯的精神更符合金牛獎的象徵，因為我們是耕田的牛，不是表演的馬，實紮實打的智匯保經未來一定會有更優秀的表現」！

已在亞太地區深具國際企業家認同的金牛獎，是一個具多國地區性肯定的榮耀獎項。今年亞太地區共有2183家企業參選，有150家左右的台灣企業進入提名，經嚴格審核後僅約20家優秀台灣企業獲得肯定，而榮獲最高榮耀「超級金牛獎」的僅有4家企業，智匯保經僅僅成立3年即能獲頒「超級金牛獎」及「數位轉型獎」的殊榮，實屬不易。

今年智匯保經榮耀肯定不斷，除了亞太金牛獎，更榮獲由中華民國國家企業競爭力發展協會舉辦的「國家品質玉山獎」中的「傑出企業獎」；創辦人王怡仁亦榮獲「傑出企業領導人獎」！

王怡仁表示，未來智匯不僅會在保險專業、客戶服務及業務員教育訓練不斷精進外，在數位轉型上更會不遺餘力，期讓服務與未來科技同步，讓保戶享有更全面的保障，相信不久後，智匯保經也會實現成為「台灣保經業首選品牌」的目標！