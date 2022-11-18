外貿協會10月在美國華府成功舉辦首場台灣形象展，連同經濟部拓銷團帶回300億大單，貿協董事長黃志芳18日晚指出，為建置美國產業供應鏈，貿協將於明年前進德州達拉斯新設美國地區第六個辦事處。

黃志芳強調，美國加州已有不少企業往南部移動，像是往亞利桑那州設廠，台積電美國亞利桑那州新廠更預計12月首部設備到廠，貿協身為協助台廠開拓國際市場領航者，理應跟著台灣企業往台廠前進地區邁進，確定明年將前進德州於達拉斯設新辦事處，也是繼現有貿協舊金山、紐約、邁阿密、洛杉磯、芝加哥之後，美國第六個辦事處，以就近協助台灣企業產業鏈轉移至美國。

貿協於上月前進美國華府雷根大廈舉辦首場國家規格的美國台灣形象展，不僅集結83家台灣醫療科技、電動車產業鏈相關業者參展，一連三天吸引8000多人觀展，黃志芳指出，在華府開展前更率15家企業組成的電動國家隊赴底特律等拜會美國 三大車廠通用（GM）、福特（Ford）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）， 與全球第七大汽車一階供應商FORVIA，並與各大車廠就採購、研發、技術等進行深度交流，成果豐碩。

黃志芳透露，11月底美國相關車廠高階團隊亦將來台，與台灣電動車相關企業與團隊交流。