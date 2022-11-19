針對10月底在興雅國小舉辦的「公益兒童劇」，大受好評，民進黨台北市議員許淑華表示，大家敲碗加演的心聲，她都聽到了。明天（19日）她將和如果劇團、卡多摩嬰童館，再次上演「大野狼拯救小紅帽」，現場保證驚喜有餘精彩不斷。歡迎大朋友小朋友一起來捧場。

許淑華18日在臉書粉專貼文表示，10月底在興雅國小舉辦「公益兒童劇」後，大受好評，很多爸爸媽媽都私訊她說還會不會再舉辦？大家敲碗加演的心聲，她都聽到了。

許淑華接著指出，明天（19日）她將和如果劇團、卡多摩嬰童館，再次舉辦「大野狼拯救小紅帽」，歡迎大朋友小朋友周末手牽手散步到民生公園，一起收看最精彩、最可愛的兒童劇，她還有邀請另一位超人氣神秘嘉賓來現場。

嘿嘿，先讓她賣個關子，現場保證驚喜有餘精彩不斷。

許淑華還表示，上次她扮《冰雪奇緣》安娜，大家也可以猜猜，她明天會扮演什麼角色呢？想知道答案，麻煩明天記得提早出門選一個好位子看劇。