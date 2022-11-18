許多人在外租屋常會因為家中濕氣太高，導致衣櫥、桌椅發生發霉的狀況；有名女子在網上分享租屋處的衣櫥門板，其門板的背後長出一片片有如「雪花」般的黴菌，她提到間套房沒有對外窗戶，冬天來臨濕氣更重，發霉的情況越來越嚴重，才剛搬進來沒多久，還有1年約，讓她有些不知所措，只好上網求助網友。

一名女子在臉書社團「租屋『糾紛、問題、租霸、疑難雜症』特區」發文，並上傳2張照片，從照片中可見，房間內的衣櫥2片門打開後，門的背面竟然長滿「一片片雪花」，然而，「雪花」就是黴菌附著在上面。

女子也指出，當初搬進來這間無窗戶的套房時，就發現發霉狀況，但沒想到過幾天後竟然會這麼嚴重，而且天氣已經進入冬天，濕氣太重，發霉情形更加嚴重，並持續在發霉，想到自己還有1年的租約，只好上網求問「該怎麼處理？」。

女子在外租屋才剛簽了1年約，住進去沒幾天就發現衣櫃門背後長出「片片雪花」的黴菌，嚇得上網求助網友。（翻攝自臉書租屋「糾紛、問題、租霸、疑難雜症」特區）

貼文一出，網友紛紛留言表示「一般套房空間小，沐浴時記得關上浴室的門，要不然水氣一定往房間跑，不長霉才奇怪」、「先用漂白水擦拭」、「事出必有因，黴菌大都是自己養大的，要先檢查自己的生活習慣，例如在室內曬衣服、洗澡後沒有充分排氣，喜歡室內煮食、習慣用濕布擦拭家具或牆壁，把自己的問題先抓出來」、「把板子拆掉，擦一擦，拿去外面曬三天太陽」、「除濕機是好方法，好天氣開窗效果更好，房內放個濕度計是必要的」。

不過也有網友則認為「趕緊退租」、「能退租就走了吧，之前租了一個從第一天起全家都過敏，眼腫鼻痕，以為是髒，放空氣過濾機 再擦一次也不行，天天滴眼藥水過，小孩也天天拉肚子」、「問你的房東怎麼處理，不然爛了要你賠」、「就忍耐到合約到，或是提前解約」。