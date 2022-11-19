台中餐飲集團疫後積極拓展新品牌搶市！其中，鼎王餐飲集團推出全新餐飲品牌「麻一點」麻辣鍋結合手搖飲，插旗公益路商圈、尊鴻餐飲集團旗下第5個新品牌「嵩sung」歐陸餐酒館，進駐廣三SOGO商圈，雙品牌均選在11月底開幕；築間餐飲集團則預計年底前，在台中水湳分別打造頂級火鍋「繪馬別邸」與牛排館「NAKAMA肉匠屋」雙品牌！

尊鴻餐飲集團禮聘高級法餐主廚攜手國際調酒冠軍，在台中市西區美村路上、砸逾千萬重金打造旗下第五個餐飲品牌「嵩sung」，主打歐陸餐酒館，餐點由高級法餐主廚一手操持，主打包括「法式油封鴨腿」、「塞納法式蝦醬炸蝦義大利麵」、「嘉利西亞碳燒章魚馬鈴薯」、「手撕墨西哥油封豬搭脆餅」等招牌菜色，不含調酒，平均客單價約600元，預計本月25日開幕營運。

尊鴻餐飲集團旗下擁有「HUN混」、「JAI宅」、「杉」、「禾」、「嵩sung」等五個不同類型餐飲品牌，全台總店數12家，今年營業額力拚3億元，估可年增30-40％。尊鴻餐飲集團執行長陳詠翔表示，明年預計再展店10家，主力擺在「HUN混」與「JAI宅」雙品牌，年營業額挑戰5億元大關。

此外，鼎王餐飲集團表示，看準國人愛吃火鍋及愛喝手搖飲的特性，鼎王再開麻辣鍋新品牌「麻一點」，結合麻辣鍋及麻辣特色手搖飲，選址在台中美食一級戰區公益路，與集團旗下「鼎王麻辣鍋」與「無老鍋」火鍋集聚，形成集市效應，首發店預計11月22日開幕，鎖定八年級、九年級生年輕族群，打造火鍋與茶飲的全新消費場景。

鼎王餐飲集團目前旗下品牌包括「鼎王麻辣鍋」、「無老鍋」及「麻一點」，預計今年底前總店數為23店，包含台灣15店及海外8店；展望明年，台灣及海外皆有拓點計畫，加速疫後展店布局。

築間餐飲集團旗下繼「築間幸福鍋物」、「燒肉smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」等火鍋吃到飽與燒肉品牌之後，預計今年底前，在台中水湳中平路上推出全新餐飲品牌「繪馬別邸」，主攻火鍋界金字塔頂端客層，以及「NAKAMA肉匠屋」主打牛排套餐，提供日式獨立小包廂的用餐環境、專屬客製化的服務。

築間餐飲集團前十月總營業額達36.2億元，今年挑戰45.5億元歷年新高目標，年增五成。在展店計畫部分，截至前十月全台總店數已達130家，年底前預計再展店20家以上，預估突破150家以上。