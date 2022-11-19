2022年第59屆金馬獎頒獎典禮將於今(19日)於台北國父紀念館舉行，星光大道部分預計下午5點30分展開，典禮則是7點。金馬獎不僅是每年華語電影人的盛事，許多影迷更是期待萬千，今年依舊亮點不斷，《中時新聞網》整理出九大亮點，包括主持人是新科金鐘視后、金馬影后謝盈萱，紅毯更請到蟬聯13屆的金馬星光大御用主持人楊千霈搭上小鮮肉吳念軒主持，另外，表演節目請到歌王、歌后李玖哲、A-Lin獻聲，勢必再度創造經典演出橋段。

亮點一：典禮主持人謝盈萱

甫在電視金鐘獎上奪得視后的謝盈萱，當時她「陳嘉玲」上身，因發現感謝錯劇組飆的一句粗口，笑翻眾人，事後她雖隨即在臉書上致歉做了不良示範，但真性情的表現獲得更多稱許，成為當晚的收視最亮點，今年她首度挑戰金馬獎主持棒，是否再創高潮令人期待。

吳念軒（左）、楊千霈是今晚星光大道主持人。（圖／中時資料照片）

亮點二：紅毯主持人楊千霈、吳念軒

被封為金馬紅毯御用主持人的楊千霈今年是第13次扛起其主持工作，回首過去她曾和黃子佼、蔡昌憲、劉傑中等人合作，更從單身時期主持到現在結婚當媽，人生可說每年都由金馬獎紀錄下來，而過去她見到吳念軒是第54屆金馬獎，當年吳念軒是以《紅衣小女孩2》入圍，多年過去兩人變成搭檔，期盼兩人培養出的新火花。

A-Lin、李玖哲今晚將獻唱。（圖／中時資料照片）

亮點三：李玖哲、A-Lin獻聲

嗓音高亢細膩的A-Lin曾以《比悲傷更悲傷的故事》主題曲〈有一種悲傷〉入圍第56屆最佳原創歌曲，也曾在金馬舞台表演過，今年她將被安排獻唱第52屆金馬獎最佳原創電影歌曲《太陽的孩子》的〈不要放棄〉以及〈ROMADIW 一起來唱歌〉。而李玖哲則身負重任，將負責表演「追思逝世影人紀念」橋段，他受訪表示知道內容時很驚訝，期許自己當天的狀態與表現要更好，才不會辜負這段節目的重要意義。

亮點四：星光大道爭奇鬥艷

有別於金曲獎的活潑、金鐘獎的親近特色，每年金馬獎的星光大道也成為新一輪女星爭奇鬥艷的表演台，女星紅毯常勝軍有張艾嘉、桂綸鎂、賈靜雯、謝盈萱、王淨、宋芸樺，男星則有陳柏霖、柯震東、劉冠廷、許光漢、陳昊森、黃秋生、張孝全等人，會不會有紅毯新黑馬產生？壓軸嘉賓是誰？就得鎖定星光大道橋段。

李屏賓（左）接棒李安，今年擔任金馬主席。（圖／中時資料照片）

評審團主席許鞍華。（圖／中時資料照片）

亮點五：金馬主席李屏賓、評審團主席許鞍華

國際名導李安先前連任兩屆為期4年的金馬執委會主席，成果有目共睹，今年初他卸下職務，交由曾獲得7座金馬獎肯定的攝影大師李屏賓，李安表示希望金馬獎能在他卸任後保持原本的風格，繼續維持公平和開放的態度，尊重每位電影人，李屏賓則回應：「這個責任很重，除了盛情難卻，我覺得也該回饋培養我的地方。」而許鞍華過去以《千言萬語》、《桃姐》及《黃金時代》三次獲得金馬獎最佳導演獎，執委會表示，許鞍華接到邀請時便答應擔任，指出：「願有生之年，以最大的熱情，持續為電影服務。」

是枝裕和、黑木瞳今年將任金馬獎頒獎嘉賓。（圖／中時資料照片）

亮點六：頒獎嘉賓

除了李屏賓、許鞍華確定擔任頒獎嘉賓外，本屆金馬獎頒獎嘉賓依舊星光熠熠，邀來坎城金棕櫚導演是枝裕和、日本奧斯卡影后黑木瞳，還有名導演羅卓瑤、張震、張艾嘉、黃秋生、張孝全、桂綸鎂、賈靜雯、游安順、陳柏霖、柯震東、劉冠廷、許光漢、陳昊森、李淳、王淨、陳珊妮、楊麗音、王渝萱、宋芸樺等。

柯震東今年入圍最佳新導演獎。（圖／中時資料照片）

周興哲今年入圍最佳新演員獎。（圖／中時資料照片）

亮點七：柯震東能否奪最佳新導演獎；周興哲能否奪最佳新演員獎

31歲的柯震東過去以《那些年，我們一起追的女孩》一炮而紅，奪下該屆金馬獎最佳新演員獎，未料2014年捲入與房祖名涉毒風波，讓他在演藝事業跌一跤，去年他以《月老》闖出好口碑，更獲得今年台北電影節獎影帝，今年他以《黑的教育》首度挑戰導演工作，入圍金馬獎最佳新導演獎，將對上《白日青春》劉國瑞、《花路阿朱媽》何書銘、《查無此心》曾英庭、《海鷗來過的房間》孔慶輝，最後誰能出線引發關注。而從歌手轉戰演員的周興哲，首部主演電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，便風光入圍最佳新演員獎和最佳原創電影歌曲獎，能否獲得一生僅能入圍一次的最佳新演員獎，也讓人好奇。

亮點八：影帝影后獎落誰家

金馬59的影帝入圍名單依舊是死亡之組，香港的張繼聰、林家棟、黃秋生，對上張孝全和游安順，最佳新演員獎其中游安順出道37年，這次是首度角逐金馬影帝，而影后方面多了不少新面孔，34歲蔡亘晏今年演出恐怖電影《咒》爆紅，對上香港女模出身的袁澧林、今年剛獲得香港金像獎影后頭銜的劉雅瑟、新加坡知名甘草演員洪慧芳，還有老將張艾嘉，她曾獲得2次金馬獎最佳女主角獎、1次女配角獎，鹿死誰手還不一定。

亮點九：港片《智齒》入圍14項，得獎名單出爐最後哪部片成大贏家

今年金馬獎入圍名單依舊百家爭鳴，其中香港電影《智齒》入圍14項成為大贏家，包括得到最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員等獎項的入圍門票，緊接在後的則是《咒》與《一家子兒咕咕叫》同樣入圍13項，誰能在最後得到最多大獎？完整得獎名單請繼續鎖定《中時新聞網》。

第59屆金馬獎頒獎典禮於11月19日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外， 其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube 同步觀賞，更多資訊請上金馬官方網站。

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