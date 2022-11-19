近日氣溫驟降，有專科醫師出面提醒，天冷時最怕出現腦中風和心血管疾病等問題，尤其是高齡長者、3高患者（高血壓、高血脂、高血糖）及心血管疾病患者需要特別注意做好禦寒保暖工作。確實，天冷容易誘發腦中風，因為天氣冷，血壓容易上升、起伏也較大，發生中風的機率相對較高。

腦中風好可怕…初發患者每5人有3人失能

根據衛福部去（110）年國人10大死因統計，腦血管疾病高居第4號致命殺手（僅次於癌症、心臟疾病、肺炎），平均每年奪走1萬多人的性命。其中，尤需特別注意的是，患有高血壓、高血脂、高血糖的「3高患者」，更是誘發腦中風的主要肇因；一旦罹患腦中風發病後，不僅造成患者與其照顧者沈重的負擔，也嚴重影響生活品質。

說到腦中風的可怕之處，與前3大死因的癌症、心臟疾病、肺炎相較，可能有過之而無不及，最大的癥結點在於「預後較差」，患者通常不會立即致死，可怕的是會造成病患殘障、失能，且時間往往拖很久……；其中，初發中風患者在中風1個月後每5人中有3人失能、過了半年後則是拉高比例來到每2人中有1人失能，這樣超高的失能比例也是讓人對於腦中風感到害怕的最大主因。

近幾年國內有不少名人因為腦中風產生的障礙而深受其苦，包括：「3金影帝」吳朋奉罹患腦中風驟逝、年僅44歲的台灣AI人工智慧學校創辦人陳昇瑋驚傳腦出血辭世、金馬影帝陳松勇曾經中風並多病纏身而病逝；此外，還有比較幸運的是年僅41歲的藝人納豆，在今（111）年農曆年前毫無預警地突然傳出「腦出血」，復健半年後目前已回到演藝圈。