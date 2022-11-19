聯準會放出升息腳步放緩風聲後，引發全球資金大風吹，幾乎扭轉所有金融資產價格的走勢，美債殖利率觸頂、強勢美元轉弱(非美貨幣轉升)及股市轉強，原先被地緣政治打壓的台股，在此背景下也開始追趕落後美股的漲幅，加權指數以接近Ｖ轉的角度，快速向上突破季線並挑戰半年線，有望帶動位階落後個股的落後補漲行情。

台幣兩天收復二個月貶幅

美國十一月十日公布十月消費者物價指數(CPI)跌破8％並低於市場預期，增強市場對聯準會貨幣政策轉向的預期，激勵美股強力軋空創兩年多來最大單日漲幅，美元指數應聲大跌創七年來最大單日跌幅，帶動亞股及亞幣的雙十一搶購行情。

在外資熱錢認錯回補下，11月11日台幣創下近二十三年來最大單日升幅，11月14日台幣再繼續強升直逼31元關卡，並爆出史上第八大的單日成交量，呈現價量齊揚的強勢表現，兩天收復兩個月的貶幅，逼得原先奮力「阻貶」的台灣央行還要反手「阻升」。

台幣連兩日強升主要來自外資的大舉湧入近十八億美元，而這些資金正是衝著位階大幅落後的台股而來，11月11日外資買超台股金額創史上第三高、14日買超金額創史上第七高、15日買超金額創史上第十高，短短三個交易日就買超1212億元，外資回補台股力道相當驚人，推升加權指數三個交易日就狂飆1043點。

加權指數位階仍落後

由於美股的費城半導體指數及以半導體(含記憶體)為主的韓股指數均已領先越過半年線，正向上挑戰年線，同樣以半導體為主且原先偏弱勢的台股加權指數，藉由外資大舉回補快速收斂落後的位階，一舉反彈至半年線附近。接下來只要費半指數及韓股指數沒有大幅拉回且台幣沒有由升轉貶，位階仍落後的加權指數就還有向上追趕的空間。

另一個加速台股指數收斂落後位階的力量來自奮起的權值龍頭台積電(2330)，加上巴菲特波克夏公司第三季新增買進6010萬股納入第十大持股的訊息激勵，帶動台積電11月15日大漲7.9％站上半年線，收斂原先落後美股費半指數及台股其他半導體權值股的位階。

而在台積電股價站上半年線後，等於所有半導體權值股均已站上半年線，產業中股價位階仍低於半年線的個股將有落後補漲的機會，近期應會呈現資金在半導體間輪動、位階落後個股輪彈的盤面。

NB品牌重啟拉貨 供應鏈有基之彈！

再從產業應用面的角度來看，受NB市場出貨規模持續下修影響，NB半導體股價表現在半導體產業中表現最弱勢、位階最落後，相對潛在的落後補漲空間也會最大，是值得投資人留意的族群。

根據元大投顧對供應鏈調查，全球第二大NB品牌廠HP已重啟拉貨動能，主因HP庫存調整時間比其他品牌廠早一季，庫存去化也優於同業，USB控制晶片、面板驅動IC(DDIC)、CMOS影像感測器(CIS)及音訊編解碼器(Audio Codec)等等NB半導體訂單需求也會重新回籠，有利營運回溫的時間點提前，提供NB半導體股價落後補漲的基本面利多，有機會讓原先僅是技術面的跌深反彈，變成有基之彈。

除了前期提到晶片產品主要應用在NB的觸控螢幕IC龍頭義隆電(2458)外，股價早已跟著NB市場規模下修對折再對折高速傳輸介面晶片指標譜瑞-KY(4966)及祥碩(5269)，也是重要的族群觀察指標。

本文作者：高適

(本文摘自《理財周刊1160期》)