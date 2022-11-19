台股從年初18619高點跌到13000~14000點上下，已經來到相對低點，對於價值投資型的人來說，簡直就是天上掉下來的禮物，財經作家雷浩斯大聲疾呼，「現在進場正是時候」！

2020~2021年股市多頭時期，雷浩斯手上持股不超過五檔，現在指數殺到相對低點，以前跌不下來的個股紛紛重跌，他趁機進場撿便宜，用股息加碼零股，手中持股增加到三十檔，包括台積電、大立光、川湖、億豐、豐泰等個股。

不CARE股價漲跌，他手上有很多張台積電，從300元抱到688元，再從688元抱到300多元，一張都沒賣，還不斷用股息加碼買進。大立光也是一樣，去年以3000元買進，今年腰斬到1500元，他依然老神在在，用股息接好接滿，就算帳面上虧損，也一樣有獲利。

基本面比股價漲跌更重要

「公司的好壞，比股價漲跌更重要！」雷浩斯說，「股價暴跌超過股息，正常人早就受不了」，所幸自己對公司基本面研究甚深，不怕股價下跌。

蘋果手機去年沒升級，把單子給了玉晶光，加上匯損，大立光營收下滑，影響股價表現，他評估營收減緩是外部因素，並非公司失去競爭力，今年在iPhone 14 Pro帶動下，前三季營收獲利已超過去年，而台積電今年前三季營收更是挑戰去年全年，後續成長力道更大，同樣沒有賣出的理由。

雷浩斯是價值投資信奉者，深受華倫．巴菲特及霍華．馬克斯兩位大師影響，巴菲特強調買未來會成長的公司，然後持續持有，而霍華．馬克斯談的是市場循環，在市場悲觀時買進，在市場樂觀時防範可能的風險。

雷浩斯認為，實際操作時，當然不可能每一檔都買對，但是透過量化及質化的篩選機制，可以提高勝算。

另外，市場循環會產生動能，低點會往高點移動，到最高點時就會殺下來，至於何時是高點、何時是低點？他說明，可觀察投資人的心態，當心態很熱時，就是在相對高點，心態很冷，即是處在相對低點。

市場很熱時，利率低、游資多，金融機構推行ETF很容易，相反的，市場冷的時候，買氣不佳，因為叫人家買上漲的股票容易，買下跌的股票困難，就目前來說，配息型股票反而比科技股更受青睞。

投資要反著市場做，當討論區很多人告訴你買了會套牢，就是市場悲觀的時候，此時可以考慮做多，當市場順風順水，很多人喊買進時，就要小心高檔反轉。

量化分析看ROE和自由現金流

如何評估一家公司的價值？量化分析方面，雷浩斯認為ROE和自由現金流最重要，ROE介於12%~15%之間，就是好公司。自由現金流是營業現金流扣除所有成本開銷及資本支出，所剩下的現金。換句話說，就是賺現金的能力，自由現金流充沛的公司，代表賺錢能力好、不缺錢，也不需要跟銀行借錢，可以把現金投資在技術、廠房及設備，提升內部競爭力。

他以薪水來解釋，一個人領到薪水，扣除生活費及一切開銷，第一年可存下五十萬、第二年存七十萬、第三年可存一百萬，就代表薪水不斷增加，賺錢能力越來越好，價值也不斷在提升，自由現金流有異曲同工之妙。

質化分析三原則

一家公司自由現金流充沛，就能快速回應市場，並提升內部競爭力。舉例來說，大立光和玉晶光同樣做鏡頭，大立光帳面現金有一千億元，玉晶光帳面僅二十九億元，還有些負債，看到未來潛望式鏡頭的商機，今年大立光斥資十億元擴增新廠房、十七億元購買新技術設備，對於玉晶光來說，就是沉重負荷，明年潛望式鏡頭的新訂單，大立光可望獨占鰲頭。

質化分析方面，雷浩斯提出三原則，人、能力圈及護城河。人的部分，要分辨老闆是給予者還是奪取者，給予者的老闆大都具有誠信正直的特點，如儒鴻老闆說到做到，台積電張忠謀要求底下人必須做到誠信等，反之，奪取者的老闆不老實，會作假帳。

他建議投資人，平常要多收集資料，可從法說會、影音檔、書報雜誌中觀察老闆一言一行，是否誠信正直，說到做到。

在自己的領域做到頂尖

能力圈，就是在自己領域做到頂尖，通常這一類型的公司，業務簡單易懂，譬如，台積電做晶圓代工、大立光做鏡頭、儒鴻做布料、川湖做滑軌，都是在能力圈裡做到頂尖的公司。

雷浩斯說，有些人賺錢之後，就走出能力圈，如特斯拉老闆馬斯克，賺錢之後就開始併購，最近還跨足媒體。實事上，人的能力有限，不可能無所不能，做超出自己能力範圍的事，早晚會出事。台積電和聯電起初在同一個起跑點，為何台積電變成護國神山？關鍵在於台積電固守能力圈，在自己的領域做到頂尖。

護城河是指同業競爭對手難以超越的優勢，如大立光具有定價能力，價格賣得比別人貴，毛利率達50%~60%，台積電有技術和規模優勢、宏碁有品牌優勢、川湖有多項滑軌專利等。

以本益比找最佳進出點

操作方面，他以本益比找出最佳的進出場點，並隨著央行利率調整本益比倍數，在升息的環境，市場資金變少，本益比在十到十二倍，甚至八倍；在降息的環境，本益比在十二到十五倍。例如，工業電腦維田去年EPS 3.58元，他買在39元，本益比十倍，今年漲到57元賣掉，乃是因為現在的利率下，本益比偏高，所以脫手賣出。

價值投資十多年，雷浩斯已累積千萬財富，年領百萬元股息，達到財富自由，他提醒對價值投資有興趣的朋友，對於投資法則要堅決，投資有起有落，不能因為一時績效不好就跳去做技術線型，跳來跳去，一定會失敗。另外，價值投資是做生意，要不斷的閱讀商業書籍，尤其是經典大師的著作更要勤讀，就能提高對市場的敏感度。

本文作者：蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1160期》)