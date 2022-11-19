十一月十日晚美國十月CPI公布，不僅軋到了前個交易日才翻多為空的外資，同時也打了內資一個措手不及。

在指數大漲503點重回萬四之際，市場針對難得已久的3300億量能開始寄予更高的期望，並且清一色將矛頭轉向推薦具有報復性反彈能力的IC股同時，倒是有幾點值得玩味的地方。

首先，本波指數的天花板在哪？再則，時間的滿足點約何時？最後，上漲的主流就是市場共識的半導體？這三個疑問或許之前不用想，但接下來若不想，人無遠慮(如同這次的軋空)，必有近憂(殺低追高搶反彈)，不是嗎？

從美元及美債殖利率表現，看到未來博派(鴿派)進、狂派(鷹派)退的曙光：

美元在撰稿之時已正式跌落至106，一舉陷落至半年線之下，破線味濃，自然帶動非美貨幣的反彈。而美國十年期公債殖利率來到3.81，距離十月高點的4.25足足回檔了四十四個基點，也對科技股的估值回升有大大助益。

而美元與美債背後反映的，是美國三位FED官員談話的鷹中有鴿下，FedWatch對未來升息之路的預測(圖一)。樂觀結論是：年底最後一次升息應二碼，而明年總共再升二碼來到利率上限5%，而非CPI公布前恫嚇市場消費的6%，以及最快明年九月開始降息重回寬鬆之路。

2022臨別秋波，進行長線三-5的攻擊波：

要測量本波反彈的天花板，首先得回歸到台股的大長線架構。

圖二是以台股季線來試圖拆解波浪結構，其中2008年的金融海嘯低點3955，是大Ｃ波修正的尾聲，而主升段是自2015年的7203起算，因為長達二十五年的下降壓力線是在2016年被突破的緣故。

今年初的18619視為三-3波(主升段中的主升段)，但年初有提到依MACD測量準理應到19415，但事後因種種利空而未到，代表主升段結構被扭轉命題，自然之後的三-5要過高的機率就不大(連鎖反應)。

其中三-4的落點只要在三-1的高點11270即可，自然本波低點12629有滿足的味道。而近日的上漲是價漲量增，完全符合攻擊波定義，只是不過高會讓人以為是反彈波而已，事實上它還是列為三-5的位階。至於後頭反彈三分之一、二分之一或三分之二，其實就是黃金切割率的簡易表達方式，而本波依十一月十一日大跳空缺口的強度來看，未來挑戰三分之二的16355機會十分濃厚。

再來是轉折時間，落在明年農曆年前完成三-5的機會極高，原因就是十二月升息僅二碼，明年元月又有中國動態清零解封的題材所致。

本波彈完後，之後還有一個有可能會破12629的第四波出現，那就是之前大家最擔心的經濟衰退階段，倘若僅出現溫和衰退(軟著陸)，是可以不破三-4低點12629，這就是上月專欄所提到1990年回檔模式。

本三-5波分三階段完成，認同主流之時往往就是接近滿足之時：

近期中外分析界頻頻發表看好半導體股價的看法，認為跌深及低PE是最大的誘因。但筆者認為它們的低PE不是現在才發生，早在十月初時不就知道？那不正是用來中期低接布局的好時機，不然怎麼會有十年線找買點的說法？

但市場當時不還是棄如敝屣，所持的理由不外乎庫存堆積、衰退需求減少等後續隱憂。那為何一個股價大反彈後，之前的利空就不是利空，甚至變成買股的利多！所以才說「長恨人心不如水，等閒平地起波瀾」。

每年十月至隔年農曆年前，往往都是傳統的作夢時節，因為財報空窗期只有營收沒有獲利數字要公布，以及法人倉位汰舊換新這兩個因素，導致許多強調成長性的作夢股大行其道，而這些個股往往都是中小型股，而非傳統的權值股。

圖三所示是將台股本三-5波分為三個階段，階段的指數其實多以缺口上下緣及轉折點作分界，但重點仍在每個階段有不同的投資心法及對應主流，異於眼下市場的一面倒向半導體。

結論：筆者認為當指數來到萬四並快要回補14109缺口的同時，第一階段的軋空手其實已近滿足，緊接而來是指數還是有爆量後整理甚至小回檔的可能，然後準備迎接「有夢低檔中小型成長股」階段的來臨。

尋找年底至年初作夢股的蹤跡

基於未來半年營收及三率還能上升的產業為選股前提，列出二項第二階段的主流方向：低軌衛星及電動車概念股3.0版。

在低軌衛星方面，主要是十一月八日至十二月三十日國內開放執照申請，而國際大廠來台配合供應鏈的合作案這個題材。上月專欄所提到的「晶心科」業已創下今年收盤新高後，回頭一看位處低檔、三率三升、第三季季報轉虧為盈的「建漢」，應是十月初半導體在低檔模式的複製貼上。

至於電動車概念股3.0版，主要針對車載鏡頭及MIH平台而言，相關的個股精選為大立光旗下的「先進光」，以及泛鴻海家族的「松上」。二者同樣具有第三季季報三率三升、十月營收大於九月營收的成長概念，同時在技術面都具有低檔強勢表態的優勢，值得鎖定。

本文作者：林友銘

(本文摘自《理財周刊1160期》)