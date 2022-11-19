台南市是將近400年歷史的文化古都，但是隨科技的進步，台南市經濟發展局也邀請官民合作並且跨局處，透過各種科技，提出解決方案，為民眾帶來智慧新城的風貌。

例如，《財訊》報導指出，台南市59個公有市場、50多個民有市場、40多個夜市，都屬於經發局的管轄範圍。在疫情期間，傳統市場業績受到極大衝擊，為協助攤商突破困境，市府和當地外送業者合作，讓民眾可用手機App向菜市場的商家訂貨，不擅長使用手機的長輩也可以打電話下訂。

手機App買菜 直接送到家

疫情嚴重期間，為了管控人流，有些縣市派人在出入口站崗，但人力有限的情況下，成效不彰。台南經發局的解決方式是，與當地的有線電視業者和國家高速網路與計算中心合作，在14個市場內，將高解析度攝影機拍攝的影像，以5G光纖網路，回傳到位於沙崙智慧綠能科學城的國網中心伺服器中解析。如果有人沒戴好口罩，市場內就會自動啟動事先錄製的廣播，提醒大家要戴好口罩；演算法也會計算出人數，如果發現容留人數太多，也會廣播，請在場民眾注意保持安全距離，同時入口處站崗的同仁也會開始限制人員進入。

台南巿經發局局長陳凱凌說：「這種方式可以測試我們網路，尤其是光纖網路的韌性。」他對《財訊》採訪團隊解釋說，有線電視的密度很高，很多偏鄉只要拉光纖，有線電視能收訊，表示網路沒問題，所以這項措施其實可以驗證台南的資訊基礎建設的能力；另外資料透過光纖網路傳到國網中心，也用到它大電腦的演算法。

而且經發局使用的是公私協力夥伴關係（PPP）的模式。台南市向有線電視業者租用攝影機服務，每月付租金，而不是自己擁有設備，因此不須支付固定維護、維修等龐大的費用。

此外，《財訊》報導指出，人口數在台南37個行政區中排名倒數第2的左鎮，一直是經發局想利用科技提供服務的場域。在智慧醫療方面，市政府和智齡科技公司合作，執行「生一個囝來甲你有孝」的實證計畫，當地的長輩平常就可每天量血壓、血氧、額溫等，這些量測數據會自動上傳到成大醫院的雲端，這也是採用PPP的模式。

市政府衛生局的醫療巡迴車開到當地時，醫師可以從雲端下載這些數據，藉此得知長者這些日子以來的身體狀況，再判斷是否要開藥或提醒注意事項。如果有特殊狀況，也會發出警訊給住在外地的家人，請他們關懷老人家。去年，這項服務已經造福了近90位長者。