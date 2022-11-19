根據《財訊》報導，挾著全聯龐大的資源，全支付在9月1日風光上線，短短兩個月會員數就突破二百萬；而且，根據金管會公布8月的數據，全支付交易金額已名列全台支付的第3名。

全聯總經理、也是全支付董事蔡篤昌公開提出對全支付三大期許：第一個是年底前會員數突破三百萬；第二，期待年底前全支付可以挑戰龍頭寶座；第三是，明年合作的外部通路可以超越20萬。

全支付總座游金榮日前接受《財訊》採訪時強調，在背負全聯集團成為領頭羊的期望之下，全支付不只有不能輸的壓力，也有做得到的底氣。「老實說，我們沒有想過五年後還不賺錢，而是至少會達到損益兩平。」面對外界的不斷質疑，游金榮受訪時如此堅定地回應，在努力槓桿母集團擁有的資源與規模下，全支付就是要朝著這個方向邁進。

8月下旬，全聯董事長林敏雄在全支付上線發表會上，宣示全聯有1300萬名會員，消費者黏著度高，要挑戰做全台支付的領頭羊。但是，他話鋒一轉也直言，一卡通、悠遊卡應該要來做支付領頭羊才對，「這是燒錢的企業，不是賺錢的企業，所以大家才不敢站得很前面，因為還沒有看到什麼有賺錢的地方。」

的確，《財訊》報導指出，根據《2021年行動支付消費者調查》統計，台灣支付消費習慣逐漸改變，行動支付好感數上升，從2020年37％上升到50％。儘管如此，商發院經營模式創新研究所創模所副所長李世珍也點出殘酷的事實：「在消費愈多手續費愈多、零售業也跨入電支市場等衝擊之下，21年還尚未有任何一家電支公司獲利。」

但就在台灣電支市場挑戰這般嚴峻之時，林敏雄卻敢喊出：「一年燒掉5億元，五年後可以慢慢恢復平衡。」連上線七年的霸主街口都做不到的事，為何林敏雄如此胸有成竹？

因為，《財訊》分析，電支是不可錯過的巨大商機。放眼全球，臉書、谷歌、亞馬遜、微信、百度等都已靠著成為超級入口賺取龐大的收入。「在台灣，看起來電支是有機會成為超級入口的機會點，但要拿到這個機會點，必須付出很大的代價。」擁有台灣網路電商教父之稱的91APP董事長何英圻不諱言。

電支同樣屬於行動支付，但功能更多、安全性更高，不僅具有第三方支付的代收、代付之外，最大特色是只要綁定配合銀行的存款帳戶，就可以用來轉帳、儲值、提領，無限的商機自然也吸引群雄競逐。不過，李世珍也指出，電支存活下來具備的必要條件：首要就是提供快速、方便的支付服務；再者是提供多元選擇的支付店家；第三是提供跨域支付、集點、兌換的環境。