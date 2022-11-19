「講起來也不好意思！我們的第1個客人當時說：『雖然你們聽起來都很專業，但聽起來也都沒做過的樣子，可是我沒得選，只能相信。』」台寶生醫營運長楊鈞堯說著說著自己都笑了起來。

這是去年第2季的事，客戶迄今仍持續合作，這段話也透露出，凡事起頭難，而台寶擁有細胞療法CDMO（委託設計暨製造服務）先占者的優勢。

根據《財訊》報導，2020年12月底，台寶買下高端疫苗在竹北生醫園區的工廠，經過一番調整，目前整個工廠擁有12間細胞製備無塵室，其中有3間可以製備先進的基因修飾細胞（例如當紅的CAR-T療法），是台灣第1家專為細胞療法新藥打造的GMP等級工廠，也是唯一營運中的GMP工廠。

GMP工廠 讓客戶沒話說

擁有GMP廠房是與國際接軌及商業化的必要步驟，所以第1個客戶當時才會說他沒得選；不過，正是這樣的機遇與環境，讓台寶快速地累積經驗。最近，衛福部常務次長石崇良不斷表示，攸關台灣細胞與基因治療產業發展的「再生醫療兩法」（《再生醫療施行管理條例》與《再生醫療製劑管理條例》），很有機會送立法院本會期審議，再度讓產業話題升溫；而台寶的商業模式演進歷程，可說是產業縮影。

根據《財訊》報導，台寶成立於2014年，是幾個醫師、科學家、技術創辦人家族創立，一開始就決定要做細胞新藥，透過技轉自台北榮總與陽明大學的技術，啟動兩個新藥的臨床試驗。那個時候，技術太過新穎，不僅僅是台灣，連國際上的細胞治療法規都不明確，跌跌撞撞幾年，大約2018年前後，募資陷入困境，經過一番改組、減資再增資，引進新的法人股東，這時候法規逐漸明確，新血陸續加入。2020年底買下高端的工廠，連帶延攬了現任營運長楊鈞堯這個新團隊，更是一個關鍵轉折。

67歲的台寶總經理陳宏賓直言，他常跟國外的法人聊到新興醫療公司，「像我這樣年紀的經營者是OK，但營運方面如果沒有40歲以下的團隊，人家根本不會投資。」

《財訊》分析，這個觀點在於新技術與新法規，是全新的概念，過去的醫藥技術成功經驗雖然是資產，有時候也會被框住，因此年輕團隊在再生醫療領域有優勢。這也是在評估企業時的一個新關鍵。

引進年輕團隊 募資更有力

楊鈞堯正是台寶年輕團隊的代表人物，今年只有35歲，這個細胞GMP工廠從無到有，他是跟著一起長大的。2018年，拿到英國牛津大學分子與細胞醫療博士學位的楊鈞堯，只有31歲，在求學過程中，參與過牛津的技轉辦公室，見證國外大學如何將學術界第1流的研究帶到產業，對此有莫大的興趣。