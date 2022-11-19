民眾親吻查爾斯的臉頰和手

王室傳記作家莫頓（Andrew Morton）說，已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）和英王查爾斯最大的不同，就是他們與群眾互動的方式。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，莫頓在周二出版的《女王：她的一生》（The Queen: Her Life）新書中寫道，女王在位超過70年，但會見民眾時，根本不會讓他們親她，可是查爾斯就不同了。長久以來，他都會讓致意的民眾親吻他的手或臉頰。

曾以《黛安娜傳》（Diana: Her True Story）名噪一時的莫頓說，查爾斯讓民眾親他，而這是女王絕對不會做的。雖然他們親為母子，但彼此的作風卻截然不同。96歲的女王9月8日辭世後，查爾斯登基為王，而他9月9日在白金漢宮（Buckingham Palace）外會見悼念女王的民眾時，就有民眾親吻他的手。

A live look at Buckingham Palace as King Charles III arrives alongside Camilla, now the queen consort. pic.twitter.com/ubO3fXUQ4u — TODAY (@TODAYshow) September 9, 2022

事實上，當查爾斯還是王儲，外出和民眾寒暄時，也經常有民眾親吻他的手或臉頰。而1977年當他出訪澳洲伯斯（Perth）時，甚至有1名16歲女孩上前獻吻，只見他笑容可掬。莫頓說，儘管查爾斯已經74歲，但他繼位後，仍將表現得較晚年的女王有活力。他推測，查爾斯會盡快出訪大英國協成員國，以彰顯他身為國協元首的角色。

此外，他指出，在查爾斯的議程上，另一個很重要的，就是要讓加冕典禮展現出英國的多元文化與信仰。莫頓說，畢竟當女王加冕時，英國還是個新教國家，猶如查爾斯9日以君主身分首度發表演說時所強調的，歷經70多年，如今英國成為已有許多種族和宗教的國家。然而，他說，「不管你們有什麼背景或信仰，我都將以忠誠，尊重與愛，竭力為各位服務。」