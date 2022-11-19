Two-time NBA All-Star Isaiah Thomas will be joining the broadcasting team at Overtime Elite this season beginning tonight. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) November 18, 2022

先前隨著「魔獸」霍華德來台打球，也開始謠傳不少台灣職業球團考慮爭取加盟的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，目前暫時不太可能來台打球了，因為《ESPN》記者史皮爾斯19日爆料，湯瑪斯已從今天開始加入Overtime Elite(OTE)解說團隊擔任球評，恐怕暫無來台計畫！

OTE是在美國喬治亞州亞特蘭大舉辦的16到20歲職業籃球聯賽，由丹波特與查克威納去年創立，目前共有6隊參加，這個職業聯賽的新球季將從10月21日打到明年3月12日，假如艾塞亞湯瑪斯真的加入解說團隊，代表應該暫時不可能離開美國。

曾擁有「最強175」封號的艾塞亞湯瑪斯，生涯兩度獲選全明星球員與1次入選年度第一隊，雖在2016-17年球季效力塞爾提克期間，交出場均28.9分、5.9助攻與2.7籃板的耀眼成績，卻在2017年8月被塞爾提克交易到騎士換回厄文，從此他的表現就開始走下坡。

來到上個球季，艾塞亞湯姆斯更在單季效力過湖人、獨行俠與黃蜂等隊，隨著跟黃蜂合約結束，新球季到現在都找不到工作，如今他選擇加入OTE解說團隊，代表他已經暫時不會打球，台灣職業球團成功招募他的機率自然更加渺茫，反正亂放風聲也沒差！