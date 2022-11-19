APEC重頭戲經濟領袖會議18日登場，台灣領袖代表張忠謀也準時與會，APEC代表團指出，在當地時間18日下午4時40分，張忠謀也與日本首相岸田文雄在曼谷舉行雙邊會談，就雙方關切之議題進行交換意見。

張忠謀於會談中表示，臺灣與日本每逢災害及困難時均互相伸出援手，在全球新冠疫情大流行之際，雙方更在第一時間互相提供口罩、防護衣及疫苗等珍貴醫療物資，展現雙方互信互助之緊密友誼。

會談中，張忠謀亦與岸田文雄針對全球情勢及臺日經貿等合作成果交換意見。岸田文雄表示將持續深化臺日間合作與交流，雙方並積極探索各項可能性。

張忠謀也在會談中感謝日方在各國際場域重申維持臺灣海峽和平穩定之重要性，並請日方今後持續支持我方參與WHA、ICAO、CPTPP等各項國際組織及重要協定。臺灣具有高度意願及能力符合CPTPP之高標準規範，並願與日本等理念相近國家持續強化合作，共同維護與促進臺海及印太區域之和平穩定及繁榮發展。