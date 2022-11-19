糾纏近半世紀的中泰花園都更案，最近相繼被藍白指控是因具有天道盟背景的民進黨中常委黃承國介入，變成爛尾危樓，更成為台北市都市之瘤。對此，前立委沈富雄18日表示「民進黨基層有些無良份子滲透進來了，而蔡英文就要靠著些人，就是所謂的『英派』，而這些人就漸漸掌握到小英的權柄」，引發討論。

沈富雄18日在網路節目《少康戰情室》中表示，現在距離投票剩下8天，國民黨台北市議員徐巧芯挑出中泰花園這個案子，黃承國否認。沈富雄更接著說，「但在這8天裡頭沒辦法釐清這個案子，只能更近一步凸顯民進黨的惡劣面目」，沈富雄強調，「重點民進黨二次執政也不過6年，而這6年來產生了體質上的變化，就是『往下扎根』了，民進黨基層那些無良份子就滲透進來了，而蔡英文就要靠著些人，就是所謂的『英派』，而這些人就漸漸掌握到小英的權柄」。

最後沈富雄更說，所以今天民進黨全面執政，行政、立法、司法都是他們的，但為什麼會選得一塌糊塗，「就是蔡英文害了自己，英派害了英派，每一個基層害了基層，大家一起胡搞」，沈富雄最後也無奈，「本來民進黨可以輕輕鬆鬆把選舉選好的，現在搞成這樣，這就凸顯了人性本質的惡劣，政治人物的腐敗都不是外力，都是自己搞的」。