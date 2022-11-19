產業數據今天顯示，美國10月成屋銷售創紀錄地連續9個月下降，主要因為房貸利率飆升，抑制民眾購屋能力。

法新社報導，美國通貨膨脹攀升至數十年以來最高，迫使聯邦準備理事會（Fed）以激進升息方式因應。

快速升息拉高借貸成本，也立即衝擊主要房屋市場。

全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors，NAR）在最新出爐的報告中指出，10月各類住宅和公寓銷售月減5.9%。

這項數據顯示美國成屋銷售連續9個月下滑，為1999年以來最長時期。

經季節性調整，美國10月成屋銷售年率縮減至440萬戶，較上年同期下滑28.4%。

美國10月房屋平均售價為37萬9100美元（新台幣1181萬6500元），較6月歷史高峰降低，但所有地區房價已高漲，儘管10月降價，仍高出上年同期許多。（譯者：徐睿承）1111119