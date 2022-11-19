女星楊丞琳和李榮浩結婚多年，將演藝重心轉往大陸發展，雖然2人經常因為工作聚少離多，但仍會不時在社群平台上秀恩愛，感情相當甜蜜。而楊丞琳日前就被大陸狗仔直擊，和李榮浩去男星井柏然位在北京市的家，隔天凌晨離開時，夫妻2人一路挽著彼此的手，瀰漫出恩愛的氣息。

據大陸狗仔在微博釋出的照片中可以看見，楊丞琳和李榮浩日前去井柏然的家，隔天凌晨離開時，身穿藍色牛仔外套的楊丞琳一路挽著李榮浩的手臂，而身穿黑色外套的李榮浩則貼心地單手為她打開社區的大門，2人在行走的過程中不時散發出恩愛的氣息，隨後一同乘坐一輛黑色的商務車離去。

另據李榮浩和楊丞琳此前發出的微博貼文，可以看見夫妻2人和井柏然的交情相當要好。其中，李榮浩在15日的微博貼文中發了一張自繪的井柏然做糕點的素描；楊丞琳則是在10月11日的微博貼文中曬出許多美食照，寫下「被帥氣的外表和高超的演技耽誤的廚師兼烘培師」，同時附上3個開心的表情符號並tag井柏然。

據楊丞琳和李榮浩日前的微博內容可以看出，夫妻2人與井柏然的交情相當要好。（圖／翻攝自微博／李榮浩、楊丞琳）

如今楊丞琳和李榮浩2人的挽手照片被釋出，許多網友也紛紛表示「甜蜜好啊，那就祝福吧」、「甜甜蜜蜜一輩子真好」、「姐姐說過她最羨慕的，就是情侶可以自由自在地走在街上，不在意他人的眼光，終於到這一天了」、「老夫老妻的甜蜜日常罷了，我比較想看勁爆點的」、「看到他們感情穩定，我很欣慰。希望長長久久」。

更多 CTWANT 報導