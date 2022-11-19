【愛傳媒樂風專欄】星辰信仰，自古中外皆有之，而星辰之中影響人類生活最深的莫過於太陽。在清代，書房和書院的教師，每年三月十八日起就要齋戒沐浴，隔日太陽公誕辰，學生要穿上新衣服，師生一起唸太陽經，向天祭拜。而民間也會準備麵粉製的九豬十六羊、乾燥的茶葉以及其他牲禮，於十九日日出之時面東祭拜，是太陽公祭典與其他神明不同之處，但目前全臺灣只剩臺南一帶仍有此祭典。

古籍中記載太陽公姓張名表，字長史。有一說太陽是一個醜男子，因此不願意世人看祂的臉孔，誰要是想看的話太陽公就會用針刺他的眼睛，而太陽公也有夫人，就是太陰娘娘(月亮)，民間認為祂就是嫦娥，是一位絕世美女。

臺北市內湖區有座崇祀太陽之廟宇--太陽堂。1924年，道士李水來(網路上有說是李烏肉，本文係根據內湖區誌)先生夫婦於民生西路自宅中供奉太陽星君與太陰娘娘，1929年遷至現今松山機場下陂頭(今五常街尾)一帶建廟，1935年，日人建松山機場時，廟地被徵收，太陽堂僅領了四圓補償費，經廟方與信眾力爭，台北洲知事破例讓太陽堂重建，也就是現在碧山路之現址。

有關太陽堂得以重建之過程，在陳金讚所著之「內湖傳家寶」一書中有較詳盡的記載。大意是日人興建松山機場(時稱臺北飛行場)，原位於五常街的太陽堂被拆，李烏肉之子，時年約二十六歲左右的李建發挺身而出，面見當時台北州知事(若照年份推算，可能是野口敏治)，向知事力爭，稱日本國旗為太陽旗，所信仰的天照大神是太陽神，而太陽堂主神正與日本信仰相合，應准予重建。

知事接受了他的說法，請民政課長打電話到七星郡水返腳分駐所，要警員通過太陽堂重建之申請。當時內湖庄長郭華讓聽說此事，對李建發的膽識亦十分讚賞，1935年重建完成。

太陽堂旁的山路上，有被廢棄的石燈籠殘件，應該是該廟在日本時代信徒捐獻之物件，也是該廟創廟於日本時代的證物之一。如果我的推測無誤，或許廟方可以考慮把這些東西整理一下，畢竟也是當年信徒的一番心意。

正殿太陽公神像造型為紅臉三眼，旁邊有劍、印二童，太陽公之夫人為太陰娘娘，誕辰日在八月十五。

「內湖傳家寶」一書中還記載太陽堂之太陽星君曾幾次顯現其威能：1977年蘇南成脫黨參選台南市長，因前次脫黨參選時，敗給國民黨的張麗堂，此次捲土重來實無把握，於是北上太陽堂求籤，所抽出之籤經李建發解籤，告知蘇南成必勝，後蘇南成果然以一萬七千票的小小差距勝選！

1980年區運會在台南舉行，很不巧碰上葛樂禮颱風來搗亂，承辦人員想延期，市長蘇南成堅持如期舉行，後來颱風轉向，區運順利完賽，事後蘇市長說自己敢如此篤定，是因為已經請示過太陽公，說區運一定可順利進行。

1985年，太陽堂將舉辦酬神禮斗大會，也遇到颱風，李建新問太陽公是否要延期，太陽公表示不必，後來果然颱風轉向而去，活動照常舉行。

1997年，李建新的孫子李根青，要恭請一尊太陽星君神像到青島，當時桃園機場和香港啟德機場都因豪雨停飛，但到了李根青要搭的班機時，天氣轉變，使得飛機能順利起飛及降落，而該班機本來沒有空位，李根青打算將神像置於胸前，上機後卻發現旁邊多出一個空位，於是神、人都有位置坐，安抵青島。

作者為一介小角色

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