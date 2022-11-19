美國公布零售數據利多，加上投資人試圖減輕對聯邦準備理事會（Fed）進一步升息的擔憂，美股今天震盪收小紅。

道瓊工業指數終場上漲199.37點，或0.59%，收在33745.69點。

標準普爾500指數上漲18.78點，或0.48%，收在3965.34點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲1.10點，或0.01%，收在11146.06點。

費城半導體指數上漲4.927點，或0.18%，收在2724.029點。（譯者：徐睿承）1111119