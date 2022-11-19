高毓璘現為三立財經台主播，負責播報中午12點《財經午報》、與晚間6點開始的《錢進大頭條》，當年入行時因被認為長相酷似名模洪曉蕾，讓她有了「主播界洪曉蕾」的封號，日前她接受時報周刊CTWANT專訪，透露大學唸了新聞系，再加上喜歡當時中視主播沈春華，才會慢慢地走上主播這條路。

高毓璘是家中很受疼愛的獨生女，出了社會才知道世界之大。（圖／莊立人攝）

「這輩子沒有寫過履歷表，很慶幸進這行算是順利」，高毓璘說大四開始進中天實習，後來當了工讀生、畢業後繼續留下來當記者跑社會新聞。她自嘲笑稱因為獨生女，加上家裡書香世家，很容易養成公主病，進了新聞圈之後才發現世界很大，唯一最不習慣的地方則是要講台語，「我跑社會線，卻一句台語都聽不懂，後來就看鄉土劇惡補台語，就這樣至少現在可以聽得懂」，慢慢加強自己。

過去不是很愛照相，高毓璘是為了要與觀眾粉絲拉近距離，才開始研究拍照。（圖／莊立人攝）

高毓璘在25歲那年當上主播，她直呼真的太幸運，「因為當時三立有辦試播，就兼播上了主播台，沒有想過這麼年輕就可以播新聞，開始邊跑新聞邊當兼任主播。」對於至今自己新聞路上都是遇到很好的主管伯樂，讓她非常感恩。

高毓璘重視打扮是受到媽媽影響。（圖／莊立人攝）

至於會成為網紅主播，高毓璘坦承自己原本並不是一個很愛拍照的人，「一方面覺得自己拍照不好看，二方面是拍照很難」，但轉念之後開始請益了一些網美朋友，立刻被嫌棄「拍這什麼爛照」，才知道經營社群媒體照片很重要。她直言：「因為時代在變，以前覺得主播很遙遠，看電視人越來越少，想辦法要跟觀眾有近距離接觸，不管是看YT或是電視，才能吸引更多人會去看新聞。」也因此讓粉絲黏著度越來越高，還笑說自己以前真的太「閉俗」。

會走上主播這條路，高毓璘透露是因為很欣賞主播沈春華。（圖／取自高毓璘臉書）

經常在社群媒體曬出大量美照，讓人看不出高毓璘早已是一個孩子媽，她說：「很幸運有很多時髦的媽媽朋友，沒有什麼秘訣，就是要打扮，弄得好看心情也會好；還有就是要保養，很多人是生了小孩就放棄這些，我覺得我是受媽媽影響很大，媽媽現在60多歲，每天都還是把自己弄很漂亮。」雖然偶有酸民指責她，為何當媽還要露肚子拍照？對此，高毓璘則硬起回覆，「為何不能露肚子？愛管閒事的酸民跟路人真的很多，社會給女性太多包袱了，日子不要過得太痛苦，自己開心就好。」

身材姣好的高毓璘私下會穿露肚裝，卻遭酸民指責她當當媽還露肚子。（圖／取自高毓璘臉書）

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