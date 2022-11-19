臉書網友留言。（圖／截自「不演了新聞台」臉書）

藝人柯宇綸不滿許姓網友在臉書留言「好的，塔綠班」，提起民事訴訟求償20萬元，台北地方法院審理後認為，許是對於可受公評之事而為適當之評論，因而善意發表言論，判決駁回柯的請求、許免賠，可上訴。媒體人朱凱翔表示：「法院認證的天字第一號塔綠班兵，洞洞么，柯宇綸。」獲得近5000人按讚，迴響熱烈。

中時新聞網昨（18）日報導指出，去年10月18日柯宇綸在個人臉書粉絲專頁留言「只能說祝福台島演藝圈早日解嚴」，而許姓網友在下面回覆「好的，塔綠班」；柯公開指出，他對「塔綠班」3個字零容忍，委請律師提民事訴訟，要求許賠償20萬元。

台北地院認為，許所為「塔綠班」用語，固然寓有柯為「綠營及其極端支持者」之意，但許是以柯所述「祝福台灣演藝圈解嚴」為依據，調侃柯臉書回覆文字具有濃厚政治意識形態，為政治傾向深綠之民主進步黨支持者。法官指出，臉書貼文與回覆之情境脈絡，以及該等言論之語境，可認是一種主觀意見表達，且屬高價值之政治性言論，經權衡許的言論自由與柯之名譽權，認定許的言論並未侵害柯之名譽權，柯請求給付精神慰撫金20萬元無理由，判決駁回。

朱凱翔昨（18）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，引述柯宇綸告許姓網友求償被駁回的消息，點評道：「法院認證的天字第一號塔綠班兵，洞洞么，柯宇綸。」更加碼狠酸：「兵科專長：已知用火。」諷刺意味十足。

朱凱翔的發文獲得近5000個讚、超過230則留言，反應踴躍。網友紛紛表示：「刷一排塔綠班」、「因而『善意』發表言論——所以稱他塔綠班是法院認證的『基於善意』」、「這塔綠班001？加分哪！」「提告求償20萬？有20萬就可以買好多安全帽了」。