大陸男星劉愷威過去與知名女神楊冪離婚後，雙方的後續感情動向皆備受外界關注。近日，劉愷威被陸媒爆出與一名女子互動甚密的牽手散步，疑似有新戀情產生，女子被眼尖的網友指出為女星李曉峰。雖然工作人員趕忙發文否認戀情傳聞。豈料，李曉峰自己發文否認工作人員，似乎是間接認愛，而劉愷威於昨(18)日接受採訪時，更是大方承認戀情，提到「性格很合，相處起來很舒服。」

日前，劉愷威被拍到與一名短髮女子牽手逛街，當初網友們指說是演員尤靖茹，遭她發文反駁。後指出實為40歲的李曉峰。她在最近播出的職場劇《愛的二八定律》中飾演楊冪的閨密，敏感又富有戲劇性的身分讓她一時之間成了話題焦點。惟據陸媒報導指出，李曉峰的工作人員回應戀愛傳聞並非真事。然而，報導釋出後還未滿一日，李曉峰便發文表示「聯繫的哪位工作人員？」被網友認為此舉是認愛劉愷威，一時間在陸網上引發熱議。

近日，劉愷威與李曉峰出們逛街的清晰影片曝光，戀情似乎是瞞不住了。據《東網》報導指出，劉愷威接受訪問時大方認愛，直言「我和她是好朋友介紹認識，我們性格相符，相處起來很舒服、開心，多謝大家關心。」此外，劉愷威的父親劉丹也表示祝福，期望之後兒子能夠帶女友回香港讓他看看。

消息曝光後，在網上引發熱議，不少網友紛紛跑去觀看《愛的二八定律》，感受這相當富有戲劇性的演出組合，更以劇中哏圖搞笑回覆。不過也有網友獻上祝福，表示「這也太Drama了」、「希望兩人都能幸福快樂」、「他們各自安好就行了」、「年紀到了，也是時候再婚了，兒子還是需要一個媽媽陪的。」