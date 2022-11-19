民進黨台北市議員王世堅日前接受專訪表示欠無黨籍台北市長候選人黃珊珊人情，被解讀為「票留黃珊珊」，因而遭綠營側翼出征。民眾黨主席、台北市長柯文哲昨(18日)晚與黃珊珊合體直播時，認為王世堅在民進黨的日子不久了，「再這樣搞下去，民進黨一定會把他幹掉」。至於是否會延攬王世堅加入民眾黨，柯則回應「可以啊」。

近日民進黨市議員王世堅專訪時提到「欠黃珊珊一次」，主因是他7年前提案要市府將台北大巨蛋解約接管，當時黃珊珊不僅跳出來連署、聲援他，也協助一讀、二讀。王世堅認為，黃珊珊在關鍵時刻做出正確的決定，「她是正直清廉的人」。未料，這番言論卻被解讀為支持黨籍市長候選人陳時中，但選票保留給黃珊珊，王世堅更慘遭綠營側翼出征，氣得王世堅跳出來否認「沒說過票留黃珊珊」。

柯文哲和黃珊珊昨晚在黃珊珊的YouTube頻道直播時，也被主持人朱凱翔問到相關問題。黃珊珊認為，對王世堅來說，會覺得她在他認為對的事情上，是一樣的，「我也不知道他把這件事記這麼久」。對於王世堅被圍攻，黃珊珊則認為，黨意不要泯滅人性，選舉要快樂選舉、快樂投票，為何要弄到你死我活。黃珊珊提到，前內政部長李鴻源去幫她，國民黨也沒開除他黨籍。

然而，在一旁的柯文哲聽後直呼「快了快了」，並表示他想一想，覺得王世堅在民進黨的日子也不久了，若王世堅再搞下去，民進黨一定會把他幹掉。

朱凱翔說王世堅氣到連青筋都爆出來了，柯文哲會心疼王世堅嗎？柯則回應不會，「不然他就早點棄暗投明」。朱凱翔追問，是否會延攬王世堅加入民眾黨，柯則回應「可以啊」，此話一出，讓一旁的黃珊珊也不禁笑了出來。