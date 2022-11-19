金正恩同志18日現場指導了新型洲際彈道飛彈「火星砲17型」（Hwasong-17）試射，自平壤國際機場發射，上升高度為6040.9公里，飛行距離達999.2公里，飛行時間為4135秒，最後落在北韓東海公海的預定水域。報導中也同時曝光多張金正恩視察照片，是金正恩女兒第一次出現在照片之中，北韓官媒也證實該女就是金正恩女兒。
據《朝中社》19日報導，張昌河上將、國防科研部門領導幹部和紅旗連指揮官到場迎接了金正恩參與。新型洲際彈道飛彈試射旨在驗證武器系統的可信度和運用可靠性，金正恩表示，近期美國和敵對勢力在北韓週邊的軍事威脅變本加厲、面對這樣的形勢，北韓更需要升級壓倒性的核遏制力。
金正恩談到，敵人要是頻繁引進核打擊手段，繼續向我方施加威脅，我們黨和共和國政府會毅然決然地以核制核、以正面對抗回答美國的正面對抗。北韓認為把每一個有關主權國家自衛權的事件都說成「挑釁」是偽善和詭辯，因此這一次試射是在如此不可忽視的形勢下斷然進行的。
文章來源：以核制核、以正面对抗回答正面对抗
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