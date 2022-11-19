金正恩同志18日現場指導了新型洲際彈道飛彈「火星砲17型」（Hwasong-17）試射，自平壤國際機場發射，上升高度為6040.9公里，飛行距離達999.2公里，飛行時間為4135秒，最後落在北韓東海公海的預定水域。報導中也同時曝光多張金正恩視察照片，是金正恩女兒第一次出現在照片之中，北韓官媒也證實該女就是金正恩女兒。

Kim Jong-un’s first appearance in a month, watching the launch of a Hwasong-17 ICBM.



And the other news is that this could be the first ever public appearance of Kim’s daughter. His family life is not public knowledge, but Dennis Rodman let slip he’d met Kim’s daughters. pic.twitter.com/P4yyGpToOp — Alistair Coleman (@alistaircoleman) November 18, 2022

據《朝中社》19日報導，張昌河上將、國防科研部門領導幹部和紅旗連指揮官到場迎接了金正恩參與。新型洲際彈道飛彈試射旨在驗證武器系統的可信度和運用可靠性，金正恩表示，近期美國和敵對勢力在北韓週邊的軍事威脅變本加厲、面對這樣的形勢，北韓更需要升級壓倒性的核遏制力。

🇰🇵 🚀 🇰🇷🇯🇵North Korea launched ICBM



What is known about the missile launch in the DPRK



The armed forces of the DPRK launched an intercontinental ballistic missile (ICBM) "Hwasong-17" from the Sunan area (Pyongyang) at 04.15 on November 18. pic.twitter.com/duxTMR7P4i — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) November 18, 2022

金正恩談到，敵人要是頻繁引進核打擊手段，繼續向我方施加威脅，我們黨和共和國政府會毅然決然地以核制核、以正面對抗回答美國的正面對抗。北韓認為把每一個有關主權國家自衛權的事件都說成「挑釁」是偽善和詭辯，因此這一次試射是在如此不可忽視的形勢下斷然進行的。