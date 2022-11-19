桃園雲豹新洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）將於19日降臨T1賽場，但被傳出他在開賽前跑去台北101照相，PLG新北國王隊總經理毛加恩赫然在其中，旁邊另有人拿著一瓶酒，引起外界議論。霍華德IG已經沒有這張合照，但被媒體保存下來。

T1聯盟特許雲豹給予霍華德20萬美元以上月薪，大手筆延攬NBA球星加盟，長遠來說是台灣籃壇的好事，同時對另個職籃聯盟P. LEAGUE+造成一定壓力。現在霍華德跑去和PLG的重要人物合影，根據《三立新聞網》報導，雲豹總經理蘇翊傑都認為非常不妥，就算要約也不該在這種時候。

PLG的洋將目前有4萬美元月薪的天花板，這樣要找到NBA大球星當然就很不實際。毛加恩先前在「新北國王聯名簽帳金融卡」記者會被問到霍華德加盟T1球隊一事，毛加恩認為霍華德來台對票房成長有短期爆發力，但經營球隊必須眼光放遠，若霍華能夠在台灣待到2、3年，以他多年經驗幫助台灣球員成長，也是好事。

桃園雲豹推出「特種S區」季票， 15場主場比賽要價16.8萬元，限量70席早被搶訂一空，可見NBA大球星的票房號召力多麼驚人。

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