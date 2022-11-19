先前當庭承認自己家暴指控，且被判處3年緩刑的黃蜂前鋒邁爾斯布瑞吉斯，由於他不會坐牢且成為受限制自由球員，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞19日爆料，目前包含湖人、活塞等多支NBA球隊都在關注他的狀態，隨時可能考慮把他簽下。
現年24歲的布瑞吉斯，2018年選秀第12順位被快艇挑上，卻馬上被交易到黃蜂，他在上季，也就是生涯第4個球季表現爆發，場均20.2分、7.0籃板及3.8助攻，原本很有機會獲得黃蜂頂薪續約，卻因今年6月的家暴案完全化為烏有。
布瑞吉斯今年6月30日被指控當著兩個小孩面前毆打女友，隨後遭到洛杉磯警方逮捕，在繳納13萬美元保釋金才被放出，黃蜂因此決定放棄跟他續約，讓他成為一名受限制自由球員，接著在11月4日他當庭承認家暴，遭判3年緩刑。
湖人、活塞等隊看上布瑞吉斯並不意外，畢竟以他的實力來說，確實可以扛下任何球隊先發小前鋒位置，問題還是他就像一顆不定時炸彈，隨時都還有可能爆發家暴案件，屆時不僅是他的職籃生涯可能結束，也會連帶造成球隊形象嚴重受損。
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