「法官」賈吉（Aaron Judge）勇奪2022年美聯MVP，甚至在他追平61轟紀錄之前（9月），他的MVP賭盤賠率已經是誇張的「100賠1」，下注100元只能贏1元，美媒FOX體育直言「想要投注大谷的人，奉勸你們把錢省下來吧。」後來賈吉打到62轟，看來應該是「全票MVP」無疑了，但還是有兩張第一名選票「跑票」投給大谷翔平。

其中一位跑票者是美媒《The Athletic》負責天使隊的作家布拉姆（Sam Blum），他特別撰文解釋投給大谷翔平的理由。「只是因為我們被大谷的2021年球季所震懾，並不表示我們今年就該把他視為理所當然。現在或許沒有相同的新鮮感，但是值得我們敬佩他的理由更多了。」

在投打「二刀流」方面，大谷翔平公認已經超越貝比魯斯（Babe Ruth），「大家把大谷和貝比魯斯相提並論，但即使是魯斯最接近的一季（1919年）也從沒有像大谷這樣的二刀流成績。」此外布拉姆提到天使戰績很差，但球隊戰績本就不該影響MVP票選，這是棒壇的共識。「問題在於誰是最好的球員，你最希望誰在你的隊伍裡？我的答案是大谷翔平。」

很難想像有人能從打擊雙冠王、單季62轟、OPS+達到211（標準化攻擊指數）的賈吉手中奪走MVP選票，這足以說明大谷的優秀。米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）2012年拿下美聯打擊三冠王，結果還是被跑掉了6票投給「神鱒」卓奧特（Mike Trout）。