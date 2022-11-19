據中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團網站19日消息，國際原子能機構（機構）當地時間18日召開11月理事會，中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表王群表示，中方反對機構將預算用於美英澳核潛艇合作這樣的核擴散活動。

王群說，美英澳核潛艇合作是赤裸裸的核擴散行徑，是當前國際社會面臨的嚴峻防擴散挑戰，必須予以妥善處理。為此，以下三點原則至關重要：

首先，必須堅持機構防擴散職能和政治方向。防擴散是國際原子能機構的一項重要職能。《禁止核子擴散條約》（NPT）不僅從法律上賦予了機構防擴散職能，而且通過機構的保障監督制度就實施防擴散目標作出了機制性安排。

維護NPT、履行防擴散職能和不推進任何軍事目的是機構成立的初衷和安身立命之本，必須一以貫之、毫不動搖。堅持機構防擴散職能，就是在維護NPT、維護國際防擴散體系。因此，機構絕不能以任何方式和任何藉口捲入任何核擴散行徑。中方反對機構將預算用於三國核潛艇合作相關保障監督活動。

其次，必須堅持成員國主導的政府間審議進程處理三國核潛艇合作所涉保障監督問題。機構全體成員國有責任、有義務通過政府間審議進程處理這一問題，並且以協商一致方式達成解決方案。

機構成員國主導的政府間審議進程已於去年11月啟動，經過六次討論不斷得到深化。這不是三國和祕書處之間所謂的技術交流或私相授受可以替代了的。同時，機構總幹事應切實履行機構《規約》等文件規定的義務，以公開、客觀、透明方式向成員國報告三國核潛艇合作情況，為通過政府間進程妥善解決這一問題創造條件。

第三，必須在政府間審議進程中堅持協商一致的方式達成三國核潛艇合作所涉保障監督問題的解決方案。歷史上，對保障監督協定進行修改和解釋等任何重大問題都是由機構成員國廣泛參與的，所形成的建議都是成員國協商一致的結果。自機構成立以來，機構與成員國之間的保障監督協定也均是由理事會協商一致批准的。這些都有案可查。若非經理事會協商一致，不會有效。此中的原因是顯而易見的。

三國核潛艇合作，有鑒於其涉及核武器材料的擴散，任何保障監督安排均須通過開放式政府間進程，由成員國主導討論並協商一致得出結論。祕書處只能根據成員國的授權與澳作出相應保障監督安排，無權擅自作出決定。即便是與澳商簽現有全面保障監督協定的補充安排，也必須首先經過理事會以協商一致的方式討論解決。

王群強調，如果三國和機構總幹事強行推動達成相關保障監督安排，不論是什麼方式、什麼名義，藉此造成既定事實，都將是無效的，而且還將嚴重破壞機構團結、癱瘓機構職能，使機構分崩離析，甚至危及NPT和國際核不擴散體系的有效性和完整性。

王群呼籲三國三思而後行，放棄上述對抗行徑，重返國際防擴散體系的正軌；呼籲機構總幹事切實履職盡責，嚴格按機構《規約》和成員國授權行事；呼籲全體成員國勠力同心，共同採取有效措施，共同維護NPT和國際核不擴散體系。