選戰近日倒數階段，身兼民進黨主席的總統蔡英文也馬不停蹄忙輔選。蔡昨（18）日晚間連續參加2場，黨籍台北市長候選人陳時中的「廟口開講」活動，從北投七星公園到士林承德公園，相挺之情可見一斑。大批網友對身為總統的蔡，臉書整排都是選舉相關文章相當不滿，留言批評：「總統好辛苦喔！天天輔選，不用管國家大事。」

蔡英文昨日晚間7時54分在臉書發文，刊出陳時中在北投七星公園的直播影片，表示她會親自出席活動，希望大家也能收看這場廟口開講，「一起挺阿中！」

蔡英文晚間8時50分又發文，同樣刊出陳時中的直播影片，表示她來到了士林承德公園，再度出席陳的廟口開講活動，呼籲大家挺陳讓他能夠「把事做好！」

兩篇文章都湧入大批留言，但除了親綠同志及其支持者的加油打氣外，也有不少抨擊聲浪，紛紛表示：「總統好辛苦喔！天天輔選，不用管國家大事」「總統好忙一天趕兩場，但不是為了人民，是為了選舉」、「身為總統竟一整排都是選舉文，請記得你是中華民國的總統，不是民進黨的總統」、「妳整個臉書都是選舉文，會不會太誇張了？」「除了選舉，現在都沒其他事了？」「我們防疫現在是倒數第幾名了？」「動員遊覽車嗎？」