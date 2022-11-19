選戰進入倒數衝刺階段，身兼民進黨主席的蔡英文總統頻輔選，日前更是第8度赴桃園市為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台。前國民黨立委林郁方認為，沒有一個現任的國家領袖，花那麼多的時間在選舉上面，「蔡總統可能真的立下一個歷史」。

林郁方18日在政論節目《少康戰情室》中表示，蔡英文總統可能真的立下一個歷史，因為沒有一個現任的國家領袖，會花那麼多的時間在選舉上面。他認為，大家希望蔡英文照顧這個國家，尤其治安這麼糟糕的時候。林郁方提到，有一個女房仲要賣房子卻被騙，因此被挾持，此事讓林郁方直呼，台灣已經變成比柬埔寨這樣的國家都還要落後跟可怕。

林郁方認為，蔡英文覺得選舉很重要沒有錯，這會決定她會不會提早跛腳，但不能忽略國家其他很多重要的事情。林郁方質疑，誰曉得總統在做什麼？想到的、看到的所有畫面，都是蔡英文不斷幫人家助選，沒有一個畫面是蔡英文為治安、為年輕人職業、為年輕人缺少房子等事，去召開會議、接見年輕人代表，並告訴大家，要為他們做什麼事。

林郁方認為，蔡英文不斷的站台，包括新竹、台北、桃園，「真讓人家失望」。