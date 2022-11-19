智利南美航空公司（LATAM Airlines）當地時間18日發生一起重大意外，其一架客機在秘魯豪爾赫·查維茲國際機場的跑道上撞上消防車意外事件，造成機上36人受傷，其中4人重傷，然而，2名機場消防隊員罹難。該機場的運營方利馬機場夥伴公司暫停了所有業務，正在調查事故的原因。

A fire truck entered the runway and collided with the LATAM A320 NEO that was taking off at Jorge Chavez airport in Lima, Peru pic.twitter.com/XtIP2Y8KnR — OlaWaveNews (@WaveOla) November 18, 2022

據航空專業媒體aviation24.be 18日報導，智利南美航空公司的空中巴士 A320neo（註冊號 CC-BHB）國內航班LA2213班次在起飛滑跑期間，飛機撞上了穿越跑道處理警急狀況的消防車，從多個角度拍攝的影片可見意外瞬間來得太快，機場消防車（Aircraft Rescue and Fire Fighting, ARFF）瞬間變成一團火球。

智利南美航空公司在社群媒體上貼文表示：「我們很遺憾地確認 LATAM Airlines Peru LA2213航班，該航班主要往返利馬-胡利亞卡航線，在起飛前於利馬發生地面事故。沒有遇難的乘客或機組人員。」，消息指出該航班載有102名乘客，其中36人受傷，其中4人重傷。然而機場消防車上2名消防員喪生。另外2名消防員受重傷。

Lamentamos confirmar que el vuelo LA2213 que cubría la ruta Lima - Juliaca, operado por LATAM Airlines Perú sufrió un incidente en tierra en Lima. No hay pasajeros ni miembros de la tripulación fallecidos. — LATAM Ecuador (@LATAM_ECU) November 18, 2022

拉美航空表示，發生事故的LA2213航班覆蓋了利馬-胡利亞卡的國內航線。豪爾赫·查維茲國際機場也表示：「在#JorgeChávez（利馬）的跑道上發生了一起意外事故。我們的團隊正在為所有身體健康的乘客提供必要的關注。我們也在調查以確定事件的原因。」