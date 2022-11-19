習近平會見智利總統獲支持加入CPTPP和DEPA。（新華社）

大陸國家主席習近平在曼谷出席亞太經合會議（APEC）期間，於當地時間18日下午會見智利總統博里奇時表示，願同智方一道，推動中智全面戰略夥伴關係繼續發展。博里奇支持中國加入《跨太平洋全面進步夥伴協定》（CPTPP）和《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）。

習近平指出，智利是首個同中國建交的南美國家。半個多世紀以來，中智關係作為中國同拉美和加勒比國家關係先行者，成為開發中國家合作共贏的典範，值得倍加珍惜。雙方要繼續堅定相互支持，尊重彼此人民選擇的發展道路。中方願同智方一道，推動中智全面戰略夥伴關係繼續發展。

習近平強調，中方願同智方密切各層級友好交往，加強治國理政經驗交流，加強發展戰略對接，高品質共建「一帶一路」，深化經貿、投資、農業等領域務實合作，挖掘公共衛生、清潔能源、數字經濟等領域合作新動能。雙方應該在聯合國、亞太經合會議等多邊機制內加強協作，弘揚全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，推動構建亞太命運共同體和人類命運共同體。

博里奇表示，習近平主席帶領中國取得了偉大發展成就，使近億人擺脫貧困，為開發中國家樹立了典範。智方堅定奉行一個中國政策，願學習借鑒中方治國理政經驗，深化基礎設施、減貧、數字經濟等領域合作，歡迎更多中國企業赴智利投資合作，支持中國加入《跨太平洋全面進步夥伴協定》和《數位經濟夥伴關係協定》。智方秉持獨立自主外交政策，願同中方加強交往，更好地瞭解中國。