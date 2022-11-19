王晶昔御用女星張敏在90年代拍過不少膾炙人口好戲，而與周星馳合作的《賭聖》她飾演「綺夢」最讓人印象深刻的是，之後就被稱為「星女郞」，如近淡出演藝圈在大陸低調生活，近日有粉絲拍到她與湯鎮宗及湯鎮業兩兄弟用餐，而她消瘦的臉型與剛出道時豐潤的模樣更顯消瘦。

張敏近年淡出演藝圈後曾透露在大陸各地走走，使以往的個性被磨平，心靈較為安靜，自身也跟著成長；她近期的公開亮相是演出王晶拍攝新版《倚天屠龍記》，再次重現當年的趙敏和新版小昭同框畫面，在影片中能見到張敏雖不敵歲月痕跡，但仍可看出她保養得宜，有刻意瘦身，臉頰比剛出道時少豐潤感，讓粉絲重新勾起以往的回憶。

近日，有粉絲在用餐時補獲張敏，從照片中能見到她身穿高領衣外搭毛背心，頂著紳士帽並配上一副可遮住半張臉的太陽眼鏡，仍可看兩側臉頰略顯消瘦，但肌膚仍保養有佳，雖淡出演藝圈多年仍自帶光環，被粉絲發現後也大方的合照。

而和張敏一起吃飯的還有湯鎮宗及湯鎮業兩兄弟，他們同樣穿著白色休閒服聚餐，能明顯見到湯鎮業胖了一圈，與粉絲合照時同樣比愛心手勢，展現親民一面。