習近平會見巴布亞紐幾內亞總理緊密太平洋島國命運共同體。（新華社）

大陸國家主席習近平在曼谷出席亞太經合會議（APEC）期間，於當地時間18日下午會見巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩指出，中國和巴紐是好朋友、好夥伴、好兄弟，是開發中國家團結協作、互利共贏的典範。中方願同巴紐建設更高水準、更加互惠的全面戰略夥伴關係，為構建更加緊密的中國同太平洋島國命運共同體發揮引領和示範作用。馬拉佩強調，巴紐將繼續堅定奉行一個中國政策，願繼續積極促進太平洋島國地區同中國關係發展。

習近平強調，中方願同巴紐高品質共建「一帶一路」，拓展農林漁業、基礎設施、經濟特區建設、防災救災、綠色發展等領域合作，擴大進口巴紐優勢產品，鼓勵中國企業赴巴紐投資合作。共同落實全球發展倡議，用好中國同太平洋島國有關應對氣變、減貧、農業、防災、菌草技術、應急物資等六大合作平台，實施好電網、菌草和旱稻技術援助等專案。中方重視巴紐地震災後重建工作，願為此提供幫助。一直關注巴紐布圖卡學園發展，願根據巴紐需要，派遣教師赴學園任教，提供教學設備等物資。

習近平強調，中國發展同太平洋島國友好關係，堅持平等相待、相互尊重、合作共贏、開放包容，不針對協力廠商，也沒有興趣搞地緣爭奪。中方願同巴紐等太平洋島國加強在國際和地區事務中的協調配合，堅持真正的多邊主義，維護國際關係基本準則，維護國際公平正義，促進亞太地區和世界和平、穩定、繁榮。

馬拉佩表示，在習近平主席領導下，中國取得偉大發展成就，實現繁榮穩定，近億人擺脫貧困，過上幸福生活。十分高興習近平再次當選中共中央總書記。巴紐同中國的友誼歷久彌新。中國為巴紐經濟發展提供了菌草技術等無私幫助。巴紐將繼續堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護主權和領土完整，堅定致力於同中國深化經貿等領域合作，密切青年、教育等人文交流。歡迎更多中國企業赴巴紐投資合作。沒有任何勢力能夠阻擋巴紐同中國關係進一步發展。巴紐願繼續積極促進太平洋島國地區同中國關係發展。

丁薛祥、王毅、何立峰等參加會見。