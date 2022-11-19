香港天王郭富城與小他22歲網紅方媛結婚4年，婚後陸續生下2女，婚姻幸福。近日有網友直擊郭富城帶妻女一家四口去餐廳吃飯，離開時被郭富城發現，要求對方不要打擾家人，雙方起了激烈衝突，事後該網友還將影片放上社群網站，狠酸郭富城本人「好矮」，令人傻眼。

方媛先前捲入天王嫂訓練營八卦，當時郭富城挺身而出，表示相信太太，也呼籲網上不要亂傳謠言，以免傷害當事人，保護妻子心意相當明顯，外界以為兩人婚姻亮紅燈，但事後兩人以行動表示恩愛如初，今年方媛過生日時，郭富城更曬出兩人合影，寫下：「祝親愛的老婆生日快樂，身體健康，事事順利，心想事成」。

郭富城結婚4年多。（圖／中時資料照片）

近日有網友偶遇郭富城一家四口上餐廳用餐，同行的還有方媛父母，可見郭富城和岳父一家也關係融洽，正準備離開時，該網友突然衝上前拍攝，郭富城為了保護家人便衝到老婆和女兒前面，並用手指指著網友，暗示警告對方不可以越界，接著夫妻兩人一人牽著一個女兒快速離去，大女兒還看了一眼網友，表情相當可愛。

事後，該網友把整段過程放上網路，寫下：「郭富城見到本人好失望，好矮哦，超矮的那種，方媛真的好瘦、好嬌小，咱就是說已生了兩娃的身材還是那麼辣，無敵了！」引來大批網友圍觀，並反批是該網友沒禮貌在先，留言說：「有沒有一種可能，他指你，你不爽，就人身攻擊」、「尊重別人等於尊重自己」、「當一個人只能去罵一個人的身高的時候，你已經很失敗了」、「又不是你相親對象，失望什麼」、「他也沒有說過他自己很高啊，可是他真的很帥很努力欸」。