驗孕棒除了檢驗懷孕，竟還能驗出睪丸癌，一名男網友表示，好奇拿家裡沒用到的驗孕棒驗尿，結果驗出兩條線，他當場傻眼，將其PO上網問網友「有人知道怎麼回事嗎？」貼文曝光，不少人提醒他可能罹患睪丸癌。

原PO日前於PTT八卦版指出，先前爆發快篩之亂，家裡長輩誤買成驗孕棒，囤放在櫃子許久，他好奇拿自己的尿液檢驗，沒想到一驗結果出現兩條線，他愣住「淡淡的兩條線，有人知道這是怎麼回事嗎？」

圖文曝光，網友驚呼「不正常」，「聽說與睪丸癌有關」、「癌症的可能蠻高的」、「確診睪丸癌」、「建議去醫院檢查看是不是睪丸癌」、「睪丸癌啦！快去看醫生」、「本來覺得好玩，這下不好玩了」、「早期發現，早期治療，還好你發現了」、「認真講的，趕快去看醫生」。原PO也在留言區回應，「 我再去泌尿科看看，希望不是」。

據《TVBS新聞網》報導，台北榮總泌尿外科主治醫師林志杰表示，驗孕棒可測試「β-人類絨毛膜性腺激素（簡稱β-hCG），剛好也是睪丸癌腫瘤指標之一。

但林志杰說，驗孕棒兩條線不代表一定是睪丸癌，可多觀察睪丸外觀是否平整或有無硬塊，罹患睪丸癌通常睪丸會有無痛腫塊、睪丸腫大等，而睪丸癌好發族群是10至30歲的年輕男性，提醒男性多加注意。