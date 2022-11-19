民進黨台北市長候選人陳時中日前遭爆過去擔任台北醫學大學董事時，曾前往大陸寧波與李惠利醫院進行合作與交流，昨（19）日他回應此事，說抗中是基本的精神與態度，但不至於每一件事情都要站在對抗角度；對此，國民黨立委鄭麗文砲轟，只有民進黨去大陸才是正常交流，一般老百姓在大陸發展就會被抹紅、羞辱，「DPP就是這麼雙標、無恥！」

鄭麗文昨日在臉書表示，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬赴陸經商賺人民幣，國安會秘書長顧立雄也遭指控「錢進」大陸開設律師事務所，如今再加上陳時中，「抗中保台」的免死金牌第3度翻車，到底是時空背景不同還是要推給「人生經歷」？

「台灣最不需要的就是分裂的癌細胞！」鄭麗文質疑，陳時中自稱有抗中保台DNA，但到大陸去的簡報主題卻是「兩岸醫療合作成功典範-兩岸一家親」，更與大陸官員相處融洽的合照、宴飲，所謂的DNA到底是「啪」一聲就沒了，還是碰到選舉、錢或權就會選擇性轉彎？「還是『鬧中』的DNA 跟癌細胞一樣可以隨時突變，攻擊、侵蝕正常的細胞？根本就是台灣社會的一顆毒瘤！」

鄭麗文指出，陳時中面對質疑，竟稱「抗中、抗共，這是一個基本的精神跟態度，至於是在每一件事情都要站在一個對抗的角度，那也不見得」，簡直就是「綠能，所有人都不能」的最佳寫照，只有民進黨去大陸才是正常交流，其他人都會被指著鼻子罵是賣台，會被羞辱、被抹紅、被霸凌。

鄭麗文強調，民進黨打抗中保台牌製造對立，利用國家機器搞分裂，動員網軍側翼言語霸凌，藉機獲取政治利益，抹紅在野黨、欺負人民毫不手軟，但當自己被質疑就全是抹黑，「DPP口口聲聲的抗中保台，到底是保台還是保綠？有積極規劃兩岸關係和平建立？真有關心民眾的實際需求？」