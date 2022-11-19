近年來，世界吹起選秀風潮，不少藝人以選秀節目出道，受到觀眾矚目。而大陸也搭上順風車，推出不少相似綜藝。在《創造營2019》中以R1SE成員之一的身分出道的姚琛，人氣相當驚人。豈料，日前被拍到與一名女子一同吃火鍋，飯後還一起回家，疑似戀情曝光，對此他在微博上親自發文澄清，公開了女方的真面目。

大陸男星姚琛在綜藝節目《創造營2019》中，展現他優秀的歌唱以及舞蹈實力，吸引不少粉絲關注，更在最後以第五名的成績，成為R1SE中的一員出道。此外，R1SE在展現歌舞才華的同時，其感情動向也備受網友們關注。豈料，成員們陸續傳出「塌房」消息，不少自稱是成員們的前女友的人紛紛跳出，指責他們在戀情中的所作所為，話題一時間引發熱議。也讓不少狗仔們持續蹲點，以挖出更多新聞。

近日，就有狗仔拍到姚琛與一群好友們於深夜時在火鍋店聚餐。飯後更是和其中一名女子回到同一個家，被拍攝的狗仔指稱說是有了新戀情。昨（18）日，他在微博上發文，公開女子身份，指出「我和表妹朋友們一起出去，繼上次認錯我媽，這次是表妹啊，我和家人吃個飯也這麼關心，下次一起進來吃唄。」直接否認狗仔指出的戀情傳聞。此外，貼文還附上多張與家人的群組聊天紀錄以及合照佐證，引發網友熱議。

姚琛發文澄清戀情事件。（圖／翻攝自姚琛微博）

事實上，狗仔們盯哨姚琛的事件並非第一次。此前，就有狗仔爆料拍到姚琛母親在門口抽菸的照片。豈料，照片疑似認錯人了。姚琛也在事後發文回應，指出「第一，認清人；第二，多普法（指法律常識）」並表示家人是底線，呼籲網友們別打擾家人的生活。