一名年邁婦人闖紅燈想走到對面，在大馬路中間觀望一會後，準備小跑步到對面，就遭一輛機車撞飛，整個人騰空翻了一圈。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

台中市北屯區17日發生一起車禍，一名年邁婦人欲闖紅燈到對面，在大馬路中間先觀望一會後，準備小跑步時就遭一輛機車撞飛，整個人騰空翻了一圈墜地，驚悚過程全被拍下，多數網友認為騎士車速過快，肇責恐2、3成，但婦人違規闖紅燈仍較離譜，留言「幫騎士QQ」、「可憐的騎士、真倒楣」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段影片，一名年邁老婦人在台中市北屯路、南興北一路口準備「闖紅燈」過馬路，只見她走到斑馬線中間開始左顧右盼、注意來車約莫5秒後，遂小跑步欲到對面，下一秒就遭一名騎士撞上，婦人當場騰空翻了一圈，重重墜地。

一名年邁婦人闖紅燈想走到對面，在大馬路中間觀望一會後，準備小跑步到對面，就遭一輛機車撞飛，整個人騰空翻了一圈。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片中該名婦人闖紅燈欲到對面，疑似被等待左轉、停在路口的轎車擋住視線，從路中間往前衝後就遭機車撞飛，機車騎士也跟著摔地，機車倒下滑行了數公尺，驚悚影片曝光，網路風向一面倒認為婦人年邁行動不便，不該違規闖紅燈，認為婦人是「移動神主牌」。

網友留言「希望機車騎士自己有行車記錄器，雖然無奈，但肇責能盡量釐清就少擔」、「感謝這位提供影片的人，幫騎士QQ」、「可憐的騎士，台灣的法律可能還有2成責任說你騎太快」、「一般人觀念會在安全島等下一波燈號，老人闖燈+身體反應、觀念都不行，只能幫騎士QQ」、「騎士有可能被車子擋到視線，路口沒減速有可能2、3成，但誰知道會有一個行人跑出來，幫騎士QQ」。