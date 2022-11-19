中國外交部網站19日消息，中共中央政治局委員、國務委員王毅在曼谷出席亞太經合會議（APEC）第29次領導人非正式會議期間，當地時間18日應約會見祕魯外長蘭達。王毅表示，中方願同祕方繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，加強發展戰略對接，擴大務實合作。蘭達指出，祕方堅定奉行一個中國政策，願同中方深化各領域合作，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係內涵。

蘭達表示，中共二十大勝利召開意義重大。習近平再次當選中共中央總書記將帶領中國實現更長遠、更穩定發展。中國是祕魯重要合作夥伴，兩國傳統友誼擁有深厚民意基礎，務實合作碩果累累。祕方堅定奉行一個中國政策，願同中方深化各領域合作，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係內涵。

王毅介紹了中共二十大取得的重大成果和深遠意義，表示有總書記習近平掌舵引航，中國人民將在全面建設社會主義現代化國家新征程上，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。中方願同祕方繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，加強發展戰略對接，擴大務實合作，深化在中拉論壇等機制下合作，推動中祕、中拉關係得到更大發展，共同構建人類命運共同體。