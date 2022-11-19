台中市市長盧秀燕。（資料照／黃敬文攝）

年底台中市長選戰引發各界關注。現任市長盧秀燕表示，台中有個魔咒，從升格以來沒有一個市長連任，如果她成功連任，就是打破魔咒、創造奇蹟，希望大家能跟她一起攜手共創奇蹟。盧秀出一張昨（18）日晚間「山線挺燕 守護台中造勢晚會」的空拍照，獲得近萬人按讚，大批網友對現場人潮相當吃驚，並祝福盧成為「史上第一人」。

盧秀燕昨日在臉書發文直言，台中有個魔咒，從升格以來沒有一個市長連任；所以如果她成功連任，就是打破魔咒，創造奇蹟。

盧秀燕強調，打破魔咒，她一個人做不到，選戰倒數8天，目前已進入「黃金週」，要拜託大家走出門幫她拉票，幫她相約去投票，大家一定會打破魔咒，創造奇蹟。盧並刊出多張昨晚的「山線挺燕 守護台中造勢晚會」現場畫面，其中一張空拍照人潮驚人，引發網友熱議。

此文湧入近萬人按讚、超過400則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「人潮有夠猛！盧媽媽果然是藍營新希望」、「看看這空拍人潮，這就是民意」、「看到滿滿的人潮，真的超震撼！」「這次一定會打破魔咒！看到這麼多人出來挺，心裡好感動」、「盧市長真金不怕火煉」。