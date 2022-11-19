恒生指數公司公布季度檢討結果，恒生指數成份股加入3檔股份，包括康師傅控股、華潤萬象生活及海爾智家，成份股數目將由73檔增加至76檔。
假設恒生指數於本月16日作出相關調整，康師傅佔0.2％，華潤萬象生活佔0.2％，海爾智家佔0.53％。
恒生中國企業指數成份股維持50檔，加入中國石油、中升控股、理想汽車及海爾智家。剔除阿里健康、中國燃氣、信達生物及嗶哩嗶哩。
恒生綜合指數成份股由518檔增加至521檔，加入騰訊音樂、中國中免及零跑汽車。所有變動將於12月5日起生效。
恒生指數公司公布季度檢討結果，恒生指數成份股加入3檔股份，包括康師傅控股、華潤萬象生活及海爾智家，成份股數目將由73檔增加至76檔。
假設恒生指數於本月16日作出相關調整，康師傅佔0.2％，華潤萬象生活佔0.2％，海爾智家佔0.53％。
恒生中國企業指數成份股維持50檔，加入中國石油、中升控股、理想汽車及海爾智家。剔除阿里健康、中國燃氣、信達生物及嗶哩嗶哩。
恒生綜合指數成份股由518檔增加至521檔，加入騰訊音樂、中國中免及零跑汽車。所有變動將於12月5日起生效。
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