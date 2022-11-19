民進黨高雄市長候選人陳其邁今到果菜市場拜票。（洪靖宜攝）

九合一選戰進入選前黃金周，爭取連任的高雄市長陳其邁今早到十全果菜市場拜票，下午將出席大旗美造勢暨客家與原住民後援會成立大會，晚上還要掃街。面對對手柯志恩明日將找來韓國瑜等大咖助陣，陳其邁則說，今日的活動他是小咖，市民才是大咖，他提到，選舉剩一周，南北選情熱度差很多，政黨領袖、政治明星大家都搶著要，自己以市民為主，也會為當選邊緣的黨籍候選人拉一把，全力衝刺。

民進黨高雄市長候選人陳其邁今早到十全果菜市場拜票，一一與攤商握手問好，有人送上粽子、菜頭及蒜等吉祥物，為他加油打氣，下午他將出席大旗美造勢暨客家與原住民後援會成立大會，晚上還要到林園大寮區掃街。

面對對手柯志恩明天於橋頭舉辦「高雄奇蹟人民作主團結大會」，邀來李四川、朱立倫、張善政以及韓國瑜合體，大咖都來助陣，陳其邁則說，自己於今日下午的大旗美造勢暨客家與原住⺠後援會成立大會中，為鄉親安排許多精彩節目，他自己是小咖，市民才是大咖。他提到：「選舉剩一周，南北選情熱度差很多，所謂的政黨領袖、政治明星大家都搶著要，大咖都被搶走，我的大咖是市民，安排活動會以市民為主，選前之夜也是。」

除了自己的選情要顧，陳其邁明天將到屏東，後天則到基隆輔選，被問到要從台灣尾到台灣頭，對於政治能量有何收穫？陳其邁也直白笑說：「沒有啊！就很累阿！跑來跑去」，但他提到，這是全台縣市長選舉，希望高雄好、台中好，台灣共好，希望能選擇好的縣市首長，大家共同合作，競爭也免不了，最後就是希望台灣好，選好市長對城市重要，也對台灣重要，因此有體力就多走走。

至於鐵人行程，有沒有保養秘方？他則說：「一口氣拚到底，時間有限，希望黨籍議員都能勝選，最後一周就是車掃，當選邊緣就多拉一把，全力衝刺，也沒時間保養。」