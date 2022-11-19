淡水近日發生丈夫因泡奶問題當街甩妻女4巴掌的事件，一名女網友事後公開自身恐怖經驗，她與丈夫差5歲，因賺錢比對方少，屢遭對方羞辱嫌棄，丈夫只要一不開心就朝她毆打，連她懷孕時也不放過，甚至嚴重控管財務，讓她崩潰「希望主耶穌能幫幫我，找一個女人可以把他帶走（外遇），讓我脫離苦海」。

該女網友在「爆料公社app-匿名公社」發文，日前發生淡水人夫當街毆打妻子事件「覺得下一個該不會是我吧」，她說她小丈夫5歲，賺的錢比對方少，丈夫因此要求她包辦一切家事，有嚴重大男人心態，讓她活得很卑微，丈夫只要不高興就會動手或動口侮辱，完全不允許被她忤逆，就連她懷孕也被打頭。

日前該女網友用自己的錢幫孩子買一點玩具，後來又買了一箱衛生棉，丈夫得知後雖沒有打她，卻仍言語羞辱並更嚴格控制錢，她說丈夫可以花上千元買衣物、上萬元賭麻將，卻嫌她買3天的煮飯菜錢用1千元，「希望主耶穌能幫幫我，找一個女人可以把他帶走（外遇），讓我脫離苦海」。

其他網友留言「有孩子了…麻煩了」、「幹嘛自己不離婚，打到傻了嗎」、「以他真的打你的時候耶穌會下凡救你？」「真心建議妳堅強起來、主動離開他、有很多管道可以幫妳脫離這處境」、「因為妳個性軟弱都逆來順受的關係？有些男人就是會軟土深掘、欺善怕惡」、「真的太卑微了，先要多保護自己」。

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