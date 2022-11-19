你買菜會到全聯、家樂福買，還是到傳統菜市場買？台灣現在購買生鮮食品通路相當多元，加上網購興起，在PTT WomenTalk版上就有網友發文：「傳統菜市場為啥不會沒落？」，認為菜市場應該被取代了，為何還這麼多人逛？對此，鄉民提出4大優勢。

傳統菜市場為啥不會沒落？

原PO提到不管是以前還是現在，菜市場都是媽媽輩在逛，一代婆媽取代一代婆媽，但他認為現代人都是去超市、大賣場買菜，沒什麼人會去菜市場了，代表現在青年、中年人並沒有銜接上當時媽字輩逛菜市場的熱情，照理菜市場應該人潮會少很多才對，為何現在每每經過菜市場，人還是這麼多？

對此，網友紛紛表示：「你在全聯享受不到那種人擠人的感覺啊」、「菜市場屌打超商，品質貨源都是」、「菜市場可能沒有比較便宜，但種類多又有散裝」、「30到45歲很多都會去傳統市場啊」、「等你全聯青菜三把五十送蔥，再來跟我講傳統市場沒落」、「人情味、會送東西、問怎麼煮會給建議」、「因為便宜又新鮮，超市差很多」、「因為新鮮、便宜、可以挑的東西多」、「市場明明就一堆上班族會去逛」。

菜市場熱門關鍵字 「便宜」、「新鮮」上榜

大眾認為比起到大賣場買菜，菜市場的「夠新鮮」、「富有人情味」、「品項多」、「可散買」是最大優點，但也有人替大賣場、超市出聲，提到售價比菜市場貴，是因環境包裝、衛生、產銷履歷都是用錢堆出來的，自然會反映在價格上，但其「方便」這點仍具有優勢。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「菜市場」近一年（2021/11/18 - 2022/11/17）熱門關鍵字，可以看到「便宜」、「新鮮」等一詞上榜，顯示傳統菜市場這兩項優點，已深入民眾心中。

縣市政府積極改建 菜市場跳脫傳統刻板印象

雖然有不少人仍對傳統菜市場有刻板印象，認為市場環境髒亂，但其實現在很多市場改建後，消費者都能邊吹冷氣邊購物，像是大龍市場在台北市府大刀闊斧改建後，就擁有「最文青市場」的美名，而三重中央市場改建後，也以分區分時段營業型態經營，另外，斥資逾5億元興建的台南新化果菜市場，也被號稱全國最美果菜市場，代表各縣市政府皆相當積極改變。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月18日至2022年11月17日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『菜市場』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。