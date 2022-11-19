第59屆金馬獎即將於本週六（11/19）於臺北國父紀念館盛大登場，本屆一共有457部影片角逐獎項，其中電影《智齒》強勢入圍最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角與最佳男配角等14項大獎，快跟著《網路溫度計》一起來了解這部金馬強片吧！

《智齒》堅強卡司問鼎影帝、影后、最佳男配角3大獎！林家棟搭擋李淳攜手辦案

《智齒》改編自中國知名作家雷米的小說，由2度獲得香港電影金像獎最佳導演提名的鄭保瑞執導，卡司堅強，由資深影帝林家棟、香港金像獎新科影后劉雅瑟以及名導李安之子李淳領銜演出。

劇情講述一起連環斷掌殺人命案，海歸派菁英菜鳥警官任凱（李淳 飾），搭檔經歷豐富的資深警探斬哥（林家棟 飾）一同辦案。調查途中，斬哥重遇因撞死自己妻兒的吸毒前科犯王桃（劉雅瑟 飾），王桃在罪惡感的驅使下，決定冒險協助斬哥辦案以此贖罪，沒想到卻陷入萬劫不復的黑暗。

黑白影像刻畫最絕望的社會血腥

這部充滿悲涼與壓迫感的電影以「黑白」為主調，呈現出壓抑、髒亂的人間地獄感，同時因畫面黑白、抽掉所有色彩，剛好修飾了片中的血腥場景，讓整部電影充滿暴力美學的戲劇張力卻又不會令觀眾感到不適，絕望氛圍連男主角林家棟都說「我覺得這部電影的世界很黑暗，這部電影不是用血腥來形容，而是很震撼。」

突圍金馬59入圍名單 《智齒》創下3,820筆討論聲量

《智齒》除了描述社會底層的寫實劇情引人入勝之外，就連英文劇名「Limbo」也別有深意，有「地獄邊緣」的意思，也可以解釋為「等待救贖的地方」，各處細節都體現出「活著比死亡更無力」的意境，讓觀眾在觀影過程中細細感受這份社會角落最深處的暗黑掙扎。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，《智齒》自金馬獎入圍名單公布後一共累積3,820筆網路討論聲量，聲量最高峰落在金馬入圍名單公布當日，強勢問鼎14項大獎掀起觀眾討論，好奇這部強片的來歷。究竟最後能不能抱回金馬獎座，就讓我們一起拭目以待吧！

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