近期掀起一陣網友熱烈討論的國片《流麻溝十五號》，今年以電影主題曲〈永遠的所在〉入圍第59屆金馬獎原創電影歌曲獎。劇情描述1953年，近百名女性被當作政治思想犯關押在綠島，在導演周美玲的刻畫下，將這段被遺忘的真實歷史重現在大眾眼前。

《流麻溝十五號》在演什麼？

講述台灣白色恐怖史實的電影《流麻溝十五號》，改編自曹欽榮的著作《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》。「流麻溝十五號」是被關押在綠島的思想犯的共同戶籍地，這群女性受刑人來自不同族群、有著不同身份，由連俞涵、余佩真、徐麗雯飾演的3位主角分別是風姿綽約的舞者、青春正盛的女學生以及被迫離開幼子的年輕母親。她們離鄉背井，來到被稱為「新生之家」的集中營進行思想再教育，洗掉錯誤想法後才能「重獲新生」。

光是思想不同就構成犯罪！《流麻溝十五號》道出白色恐怖下的歷史悲歌

不需要實際的言論或行動，光是思想不同就構成犯罪，這段在受害者心中深深烙下傷痕的悲痛歷史，經由《流麻溝十五號》重新在你我面前被揭開。社會議題的關懷、大時代的風聲鶴唳、體制內對人性的壓迫，以及政治黑幕下的動蕩不安，白色恐怖時期的種種面向成就了這個故事，帶我們重新認識這段歷史。

編導周美玲也在臉書寫下「這齣電影裏所有『她們的』故事，是不分藍綠、不分省籍的」，希望觀眾們能夠打開心胸、走進戲院，「一起來面對真實的歷史，￼一起來撫平1950年那些受難的心靈」。

金馬入圍名單助攻《流麻溝十五號》聲量

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，《流麻溝十五號》自金馬獎入圍名單公布後一共累積3,003筆網路討論聲量，其中聲量第一高峰落在金馬入圍名單揭曉當日；第二高峰則落在11月1日，金馬獎官方公布4位入圍本屆最佳電影歌曲的演唱人將登台獻唱，歌曲語言多達4種，可見近年的創作面向也趨於多元，表演令人期待。

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