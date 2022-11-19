大陸網美直播主戚佳麗於今年9月份時才發生被男朋友外流私密影片的事件。她當時承認是被前男友惡意報復，豈料，近日再次驚傳有影片外流。對此，她回應「是拍給異地戀的男友欣賞。」

在YY直播上小有名氣的網紅戚佳麗，因其姣好的臉蛋和傲人的身材，備受網友喜愛，在各大社群平台諸如微博、抖音上擁有逾6.3萬名的粉絲追蹤。過去，曾傳出在陸網上流傳一段私密影片，由於影片中女子的臉明顯露出，而胸前獨特的刺青花紋也看得一清二楚，極短的時間內就被網友指出是戚佳麗，掀起熱議。對此，戚佳麗只好在直播中無奈承認，並指出「是因為談戀愛，分手之後被爆出來。」坦言自己相當痛苦。

戚佳麗身上的刺青相當好認，讓網友直接猜出影片中的主角是誰。(圖／翻攝自戚佳麗在這兒微博)

過去，戚佳麗因為練舞因素，身體的柔軟度相當好，時常在社群平台上展示一字馬的動作。近日，她再次傳出影片外流，影片中可見她做出相似的一字馬動作。然而，卻全裸上陣，秀出自己的曼妙身材，還出現揉胸、DIY等等畫面，引發網友熱議。對此，她一周內在抖音中曬出影片以及長文二度回應此事，坦承影片中女主角就是自己沒錯，並指出與當時的男朋友是異地戀，拍攝影片僅僅是為了維持感情。

此外，戚佳麗也指出「我也沒有結婚的想法，不用操心我嫁給誰，我也沒傷害到誰。」坦言自己遭到網暴相當心累。她的回覆讓不少粉絲們看得非常痛心，留言安慰表示「沒事，加油，別理會陌生人的看法」、「等到過了幾年，就沒人會在意了」、「做好自己就行，不用去在意別人怎麼說。」